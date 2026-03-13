Τσακίρης στους Galacticos by Interwetten: «Η εκδίκηση του Νίκολιτς και η άριστη διαχείριση»

Ο Γιώργος Τσακίρης μίλησε στους Galacticos by Interwetten για την αγωνιστική «εκδίκηση» του Μάρκο Νίκολιτς από την Τσέλιε κια την άριστη διαχείριση του Σέρβου τεχνικού.

Η ΑΕΚ ήταν... καταιγιστική στο πρώτο ματς με την Τσέλιε για τους «16» του Conference League και με την επιβλητική «τεσσάρα» έκλεισε πρόωρα τη θέση της στα προημιτελικά. Ο Γιώργος Τσακίρης μίλησε στους Galacticos by Interwetten τόσο για το σπουδαίο «διπλό» στη Σλοβενία, όσο και για το ερχόμενο ματς με τον Ατρόμητο.

Ο ρεπόρτερ του Δικεφάλου τόνισε πως η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έκανε το... καθήκον της στο Τσέλιε, όμως στάθηκε και στις χαμένες ευκαιρίες, καθώς το 0-4 φαντάζει «φτωχό» για τις φάσεις που δημιούργησαν οι Κιτρινόμαυροι. Ειδική αναφορά έγινε στον Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος όπως φάνηκε στον αγωνιστικό χώρο πέρασε στην ομάδα του το πνεύμα της «εκδίκησης» για την ήττα στη League Phase (3-1).

Ο Γιώργος Τσακίρης έκανε ειδική μνεία στην άριστη διαχείριση του Νίκολιτς, η οποία αποτυπώνεται στα αποτελέσματα σε Ευρώπη και Stoiximan Super League, όπου ο Δικέφαλος είναι μόνος στην κορυφή. Μάλιστα η ΑΕΚ έχει την καλύτερη επίθεση του Conference League με 18 γκολ.

Ο ρεπόρτερ της ΑΕΚ χαρακτήρισε ως λάθος το γεγονός πως οι πέντε παίκτες που ήταν στο όριο δεν πήραν κάρτα στη Σλοβενία, ώστε να χάσουν την... αδιάφορη ρεβάνς, με σκέψη στη ρεβάνς με (πιθανότατα) τη Ράγιο Βαγιεκάνο, στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Φυσικά αναφορά έγινε και στο πολύ σημαντικό ματς που έρχεται με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, το οποίο χαρακτήρισε πολύ δύσκολο.