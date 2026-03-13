Τσέλιε - ΑΕΚ: Tα highlights του ματς (vid)
Η ΑΕΚ έκλεισε... μια εβδομάδα νωρίτερα τη θέση της στα προημιτελικά του Conference League. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς συνέτριψε με 4-0 την Τσέλιε στη Σλοβενία και έδωσε «διαδικαστικό» χαρακτήρα στη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας.
Η Ένωση πήρε προβάδισμα μόλις στο 3ο λεπτό, όταν ο «σπεσιαλίστας» στατικών φάσεων, Ραζβάν Μαρίν, εκτέλεσε κόρνερ από τα δεξιά, ο Μπάρναμπας Βάργκα απέδειξε ξανά τη δεινότητα του στον αέρα και με κεφαλιά έκανε το 0-1.
Ο Δικέφαλος είχε σωρεία ευκαιριών στο πρώτο μέρος, όπως και δοκάρι με τον Ούγγρο στο 11ο λεπτό. Τελικά το 0-2 ήρθε στο 33ο λεπτό. Ο Γιόβιτς πέρασε την μπάλα στον Κοϊτά, ο Μαυριτανός ντρίμπλαρε τον Νιετό και με διαγώνιο σουτ νίκησε τον τερματοφύλακα των Σλοβένων για το 0-2.
Δείτε ΕπίσηςΑΕΚ: «Αγκαλιά» με προημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης μετά από 28 χρόνια, το ρεκόρ που κυνηγάει
Στο 36ο λεπτό ο Λούκα Γιόβιτς πέρασε υπέροχη κάθετη πάσα, ο Σταύριος Πήλιος πρόλαβε την μπάλα μέσα στην περιοχή, έκανε το γύρισμα και ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς με σέντρα - σουτ μέσα από την περιοχή έκανε το 0-3, το οποίο ήταν και το σκορ του ημιχρόνου.
Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς βρήκε γκολρ και στο δεύτερο μέρος. Στο 49ο λεπτό ο Ραζβάν Μαρίν με εξαιρετική απευθείας εκτέλεση φάουλ σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι και στην επαναφορά ο Άρολντ Μουκουντί... μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα για το 0-4, το οποίο έμεινε μέχρι τέλους.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.