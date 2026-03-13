Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις από τη νίκη της ΑΕΚ στην έδρα της Τσέλιε με 4-0 για τους «16» του Conference League.

Η ΑΕΚ έκλεισε... μια εβδομάδα νωρίτερα τη θέση της στα προημιτελικά του Conference League. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς συνέτριψε με 4-0 την Τσέλιε στη Σλοβενία και έδωσε «διαδικαστικό» χαρακτήρα στη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας.

Η Ένωση πήρε προβάδισμα μόλις στο 3ο λεπτό, όταν ο «σπεσιαλίστας» στατικών φάσεων, Ραζβάν Μαρίν, εκτέλεσε κόρνερ από τα δεξιά, ο Μπάρναμπας Βάργκα απέδειξε ξανά τη δεινότητα του στον αέρα και με κεφαλιά έκανε το 0-1.

Ο Δικέφαλος είχε σωρεία ευκαιριών στο πρώτο μέρος, όπως και δοκάρι με τον Ούγγρο στο 11ο λεπτό. Τελικά το 0-2 ήρθε στο 33ο λεπτό. Ο Γιόβιτς πέρασε την μπάλα στον Κοϊτά, ο Μαυριτανός ντρίμπλαρε τον Νιετό και με διαγώνιο σουτ νίκησε τον τερματοφύλακα των Σλοβένων για το 0-2.

Στο 36ο λεπτό ο Λούκα Γιόβιτς πέρασε υπέροχη κάθετη πάσα, ο Σταύριος Πήλιος πρόλαβε την μπάλα μέσα στην περιοχή, έκανε το γύρισμα και ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς με σέντρα - σουτ μέσα από την περιοχή έκανε το 0-3, το οποίο ήταν και το σκορ του ημιχρόνου.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς βρήκε γκολρ και στο δεύτερο μέρος. Στο 49ο λεπτό ο Ραζβάν Μαρίν με εξαιρετική απευθείας εκτέλεση φάουλ σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι και στην επαναφορά ο Άρολντ Μουκουντί... μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα για το 0-4, το οποίο έμεινε μέχρι τέλους.