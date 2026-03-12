ΑΕΚ - Τσέλιε: Η ημέρα και η ώρα της ρεβάνς - γιορτή στη Νέα Φιλαδέλφεια
Η ΑΕΚ μπορεί να αισθάνεται πως είναι ήδη στα προημιτελικά του Conference League! Ο Δικέφαλος συνέτριψε την Τσέλιε στη Σλοβενία και έδωσε χαρακτήρα - γιορτής στη ρεβάνς της Νέα Φιλαδέλφειας.
Ο Δικέφαλος θα υποδεχτεί την Τσέλιε στην Allwyn Arena σε μια εβδομάδα από σήμερα, στις 19 Μαρτίου. Η σέντρα έχει οριστεί για τις 19:45.
Θυμίζουμε πως τα εισιτήρια για το δεύτερο ματς με τους Σλοβένους βγήκαν πριν λίγες ώρες. Η ζήτηση ήταν μεγάλη και αναμένεται να... ενταθεί μετά το αποτέλεσμα του Τσέλιε.
Ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την Cosmote TV.
