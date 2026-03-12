Η ΑΕΚ είναι έτοιμη να προκριθεί στα προημιτελικά του Conference League και να επιστρέψει σε ευρωπαϊκή 8αδα έπειτα από 28 χρόνια!

Η ΑΕΚ φαίνεται πως «τελείωσε» από το πρώτο ματς την πρόκριση στα προημιτελικά του Conference League. Ο Δικέφαλος συνέτριψε με 4-0 την Τσέλιε στη Σλοβενία και έδωσε... διαδικαστικό χαρακτήρα στη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας

Άνευ... αδιανόητης έκπληξης η Ένωση σε μια εβδομάδα θα σφραγίσει την πρόκριση της σε 8αδα ευρωπαϊκής διοργάνωσης ύστερα από 28 χρόνια. Τελευταία φορά που αγωνίστηκε σε προημιτελικά τουρνουά της UΕFA η ΑΕΚ ήταν το 1998.

Τότε οι Κιτρινόμαυροι είχαν αποκλειστεί από τη Λοκομοτίβ Μόσχας, σε ζευγάρι με έμεινε... χαραγμένο στις Ενωσίτικες μνήμες για την «άχαστη» ευκαιρία του Ντέμη Νικολαΐδη στη Ρωσία. Τότε οι δυο ομάδες είχαν μείνει στη «λευκή» ισοπαλία στην Αθήνα και οι Μοσχοβίτες νίκησαν στη ρεβάνς με 2-1.

Χωρίς τη... διαφαινόμεη πρόκριση η ΑΕΚ έχει φτάσει τέσσερις φορές στους «8» της Ευρώπης και είναι έτοιμη για ρεκόρ, καθώς το Conference League θα είναι η τέταρτη διορφορετική διοργάνωση που το πετυχαίνει!

Ο Δικέφαλος έχει προκριθεί δύο φορές στο Κύπελλο Κυπελλούχων, μία στο Κύπελλο UEFA και μία στο Κύπελλο Πρωταθλητριών.