«Μπορεί η ΑΕΚ να πάρει το Conference League;»: Τι απάντησε ο Μάριος Ηλιόπουλος στο Gazzetta (vid)

Στο πλαίσιο των Gazzetta Awards 2025 by Novibet, ο Μάριος Ηλιόπουλος αναφέρθηκε στον στόχο της ΑΕΚ για κατάκτηση του Conference League.

Βραδιά αστέρων ήταν τα Gazzetta Awards 2025 by Novibet και το παρών έδωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος στα backstage κλήθηκε να απαντήσει για το αν η Ένωση θα κατακτήσει το Conference League.

Να θυμίσουμε ότι η ομάδα του Νίκολιτς φιλοξενείται απόψε (22:00) από την Τσέλιε στη Σλοβενία για τους «16» της διοργάνωσης, με τον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ να λέει αρχικά: «Έαν ήσουν εγώ, θα απαντούσες σε αυτή την ερώτηση;».

Στη συνέχεια και στο γεγονός ότι η ΑΕΚ μπορεί να το πάρει, εκείνος είπε: «Μόνο στον εαυτό μας. Μέσα μου ήδη απάντησα».