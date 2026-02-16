Η SEAJETS τίμησε με την παρουσία της τα φετινά Gazzetta Awards

Η τιμητική βράβευση από τον Μάριο Ηλιόπουλο στην ποδοσφαιρίστρια Μαρία Καπνίση.

Και φέτος, σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη, συγκίνηση και δυνατές στιγμές, οι πρωταγωνιστές του ελληνικού αθλητισμού βρέθηκαν στο επίκεντρο, μοιράζοντας χαμόγελα, ευχαριστίες και έμπνευση.

Για 11η συνεχόμενη χρονιά, τα Gazzetta Awards by Novibet επιβεβαίωσαν τον χαρακτήρα τους ως το κορυφαίο event βραβεύσεων του ελληνικού αθλητισμού, συγκεντρώνοντας στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών τα μεγαλύτερα ονόματα της χρονιάς.

Από εκεί δεν θα μπορούσε φυσικά να λείπει η SEAJETS , μεγάλος χορηγός της βραδιάς, που μας πάει παντού. Φέτος η SEAJETS ήταν μαζί μας και στο μεγάλο ταξίδι της ανάδειξης των top of the top αθλητών του 2025. Την κορυφαία ελληνική ακτοπλοϊκή εταιρεία, που συνδέει δεκάδες νησιά του Αιγαίου με ταχύτητα, άνεση και αξιοπιστία, εκπροσώπησε ο Μάριος Ηλιόπουλος, Υπεύθυνος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της SEAJETS.





Ο Μάριος Ηλιόπουλος, γεμάτος χιούμορ και καλή διάθεση παρευρέθηκε στα Gazzetta Awards σε έναν ρόλο έκπληξη: O ισχυρός άνδρας της SEAJETS σε μια τιμητική βράβευση που έκανε τα μάτια μας να βουρκώσουν και τις γυναικείες καρδιές να ξεχειλίσουν από υπερηφάνεια, δαφνοστεφάνωσε την Μαρία Καπνίση, την χαρισματική αμυντικό και αρχηγό της ΑΕΚ γυναικών.

Αφορμή της τιμητικής βράβευσης στάθηκε η κατάκτηση του ιστορικού νταμπλ, της διπλής δηλαδή διάκρισης της ομάδας στο γυναικείο ποδόσφαιρο την περίοδο 2024-25. Συγκεκριμένα, την περίοδο 2024-2025 η ΑΕΚ γυναικών πρώτευσε στο Πρωτάθλημα Γυναικών και στη συνέχεια κατέκτησε και το Κύπελλο Ελλάδας Γυναικών, ολοκληρώνοντας έτσι μια εξαιρετική σεζόν με διπλή επιτυχία για πρώτη φορά στην ιστορία.

ΗSEAJETS ως χορηγός στα Gazzetta Awards 2026 απέδειξε τη δέσμευσή της εταιρείας, στην υποστήριξη σημαντικών εκδηλώσεων στον χώρο του αθλητισμού. Με παρουσιαστές την Σμαράγδα Καρύδη και τον Αιμίλιο Χειλάκη και με όλα τα μεγάλα ονόματα του αθλητισμού συγκεντρωμένα στο Μέγαρο Μουσικής τα Gazzetta Awards για ακόμη μια φορά έγραψαν ιστορία, αποτελώντας την απόλυτη αθλητική εκδήλωση.