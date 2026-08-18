Λέφσκι Σόφιας - ΑΕΚ: Ανακοίνωσε sold out η βουλγαρική ομάδα
Sold Out ανακοίνωσε η Λέφσκι Σόφιας για την αποψινή (22:00) αναμέτρηση με την ΑΕΚ στα play offs του Champions League.
Το «Βασίλ Λέφσκι» θα είναι κατάμεστο με πάνω από 40.000 οπαδούς, εκ των οποίων οι 2.000 θα είναι οπαδοί της ΑΕΚ.
Μάλιστα η βουλγαρική ομάδα περιμένει μια καυτή ατμόσφαιρα, ζητώντας από τους οπαδούς της να τη μετατρέψουν σε «κόλαση».
«Η Λέφσκι βρίσκεται προ των πυλών ενός ιστορικού γεγονότος. Ο αγώνας με την ΑΕΚ είναι αγώνας-σταθμός στην ιστορία… Nα γίνει κόλαση, να μην μείνει σε κανέναν φίλαθλο φωνή», αναφέρει η ενημέρωση της βουλγαρικής ομάδας.
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