Ο Δημήτρης Βέργος γράφει για τη νίκη που είχε σημασία πέρα από οτιδήποτε άλλο για την ΑΕΚ ώστε να παραμείνει στην κορυφή και να προετοιμαστεί με ηρεμία για το πρώτο ματς με την Τσέλιε.

Σε αυτό το σημείο της σεζόν όταν είσαι μέσα στη μάχη της κορυφής αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι οι νίκες. Κανείς δεν θα θυμάται στο τέλος αν έπαιξες ή δεν έπαιξες καλό ποδόσφαιρο σε ένα εντός έδρας παιχνίδι στο... σβήσιμο της κανονικής διάρκειας της σεζόν που ήσουν φαβορί. Προφανώς και πάντα χρειάζεται να βελτιώνεις πράγματα στο παιχνίδι σου και να διορθώνεις λάθη, αλλά στο τέλος της ημέρας το παν στο χρονικό σημείο που βρισκόμαστε είναι να γίνεται η δουλειά και να μπαίνουν οι τρεις βαθμοί στο σακούλι. Κι αυτό κατάφερε να κάνει η ΑΕΚ το απόγευμα του Σαββάτου στη Νέα Φιλαδέλφεια απέναντι στην ΑΕΛ Novibet.

Μπορεί να μην ενθουσίασε με την απόδοσή της, μπορεί στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού να καταλάβαινες το άγχος παντού στις εξέδρες, παρότι η ΑΕΚ πέρα από μια φάση δεν απειλήθηκε, καθώς το 1-0 πάντα μπορεί να στραβώσει από το πουθενά, ωστόσο αυτό που έπρεπε να κάνει η ΑΕΚ μετά τους βαθμούς που άφησε στον Βόλο το πέτυχε. Πήρε τη νίκη που τη βοηθάει να παραμείνει στην κορυφή περιμένοντας να δει αν το βράδυ της Κυριακής θα έχει συγκάτοικο ή όχι ανάλογα με το αποτέλεσμα του ντέρμπι στο Φάληρο, αλλά και να προετοιμαστεί με ηρεμία για την επανέναρξη των ευρωπαϊκών της υποχρεώσεων την ερχόμενη Πέμπτη στη Σλοβενία απέναντι στην Τσέλιε.

Ιδανικό ξεκίνημα, όχι ανάλογη συνέχεια, αλλά η νίκη μετράει

Η ΑΕΚ μπήκε στο παιχνίδι έχοντας ως στόχο να βρει ένα γρήγορο γκολ, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι η ΑΕΛ Novibet θα παρουσίαζε ένα σφιχτό πρόσωπο ανασταλτικά με τακτική πειθαρχία υπό τις οδηγίες του Σάββα Παντελίδη. Και το ξεκίνημα ήταν αυτό που έψαχνε ακριβώς η ΑΕΚ με γκολ πέντε μόλις λεπτά μετά την έναρξη με την Ένωση να εκμεταλλεύεται για ακόμη μια φορά το γλυκό πόδι του Μαρίν και τη δύναμη του Βάργκα στον αέρα για να έρθει ο προωθημένος από το κόρνερ Μουκουντί και να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Όμως η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Η ΑΕΚ δεν μπορούσε να βρει το ρυθμό που έχει τη δυνατότητα να πιάσει και δυσκολευόταν να δημιουργήσει, αν και ανασταλτικά δεν δεχόταν καμία απειλή.

Οι κιτρινόμαυροι μπήκαν στο δεύτερο μέρος, όπως ακριβώς ξεκίνησαν το ματς και δεδομένα τα πάντα θα είχαν τελειώσει αν ο Γιόβιτς από την άσπρη βούλα έβρισκε δίχτυα. Αυτό επηρέασε τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος έβλεπε την ομάδα του από τα ψηλά της Allwyn Arena να μην δέχεται ούτε μία φάση πέρα από εκείνη στο 72' με τον Σαγάλ, αλλά το 1-0 πάντα είναι ένα εύθραυστο σκορ. Η αλήθεια είναι ότι από τη μέση και μπροστά αρκετά πρόσωπα δεν τράβηξαν. Ο Πινέδα ήταν σε κακή μέρα με πολλά λάθη από το ξεκίνημα του αγώνα, οι Κοϊτά και Ελίασον από τις πλευρές πήραν αρκετές προσπάθειες αλλά δεν είχαν αποτέλεσμα, ο Γιόβιτς επίσης δεν έπιασε τα γνωστά του στάνταρ για την ποιότητα που διαθέτει. Αντίθετα η άμυνα της ΑΕΚ ήταν εγγύηση με το δίδυμο του Μουκουντί με τον Ρέλβας να παρέχουν ασφάλεια και τον «Λοχία» να σκοράρει και το γκολ της νίκης.

Τα... ίδια και τα ίδια και η Ευρώπη που έφτασε ξανά

Πάμε τώρα και στις αποφάσεις που πραγματικά βλέποντας τις φάσεις ξανά και ξανά στο ριπλέι είναι να τραβάς τα μαλλιά σου. Θα μου πεις τώρα το κατάλαβες στην 24η αγωνιστική; Όχι, αλλά κάθε φορά γίνεται χειρότερο. Καλά, η εξήγηση που έχουν δώσει στις εύλογες απορίες των ανθρώπων της ΑΕΚ για το χέρι του Μούργου και πως δεν είναι πέναλτι επειδή η μπάλα έσκασε στο έδαφος και το χέρι ήταν σε φυσική κίνηση (την ποια;) είναι απίθανη. Αλλά πες πως το παραβλέπουμε όλο αυτό. Στη φάση που ο Πολυχρόνης έχει αλλάξει την απόφασή του αφού ο Ευαγγέλου τον έχει καλέσει να τσεκάρει τη φάση της ανατροπής του Ελίασον από τον Αναγνωστόπουλο δεν υπάρχουν λόγια. Ξεκάθαρη επαφή, πέρα από αυτήν που γίνεται με το χέρι, χαμηλά στο πόδι του Ελίασον. Και το αποκορύφωμα κάρτα για θέατρο! Μάλλον πρέπει να... ματώσει παίκτης της ΑΕΚ για να πάρει πέναλτι. Τουλάχιστον δόθηκε εκείνο στην επίσης πεντακάθαρη επαφή χαμηλά πάνω στον Κοϊτά, άσχετα αν ο Γιόβιτς έχασε την ευκαιρία για να τελειώσει ουσιαστικά το παιχνίδι.

Η ΑΕΚ επέστρεψε στις νίκες όπως όφειλε και από τα δικά της πόδια εξαρτάται στις δύο τελευταίες αγωνιστικές της κανονικής διάρκειας να μπει από την πρώτη θέση, ισοβαθμώντας με κάποιον άλλο ή μόνη της, στα play offs που θα κρίνουν τα πάντα. Αλλά όπως μέχρι χθες αυτό που είχε προτεραιότητα ήταν το παιχνίδι με την ΑΕΛ Novibet και τίποτε άλλο, έτσι και τώρα αυτό που υπάρχει μόνο μπροστά είναι το πρώτο ματς με την Τσέλιε την Πέμπτη στη Σλοβενία για τους 16 του Conference League. Η ΑΕΚ πάει με ηρεμία για να προετοιμάσει το ευρωπαϊκό παιχνίδι που έχει μπροστά της και να το πιάσει από εκεί που το άφησε τον Δεκέμβριο. Ένα ματς που χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή ώστε να συνεχίσει η ΑΕΚ να χτίζει πάνω στα θεμέλια που έβαλε ξανά φέτος στην Ευρώπη.