Η ΑΕΚ έφτασε στη Σλοβενία με ευχές για νίκη και μήνυμα αλά... Νίκολιτς! ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΤΣΕΛΙΕ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΡΓΟΣ.

Στη Σλοβενία προσγειώθηκε μετά από σχεδόν δύο ώρες πτήσης η ΑΕΚ, με τους κιτρινόμαυρους να είναι έτοιμοι για το αυριανό (12/3, 22:00) πρώτο ματς με την Τσέλιε για τη φάση των 16 του Conference League.

Η αποστολή της ΑΕΚ που ολοκλήρωσε την προετοιμασία της το πρωί της Τετάρτης με προπόνηση στα Σπάτα θα μείνει σε ξενοδοχείο στη Λιουμπλιάνα, με τους Μάρκο Νίκολιτς και Θωμά Στρακόσα να μεταβαίνουν στο Τσέλιε για τη συνέντευξη Τύπου που θα λάβει χώρα στο γήπεδο της σλοβενικής ομάδας στις 20:15.

Στο κιτρινόμαυρο στρατόπεδο υπάρχει αποφασιστικότητα για την αυριανή πρώτη μάχη με την Τσέλιε για να γίνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα προημιτελικά, με την αποστολή να προσγειώνεται στη Λιουμπλιάνα με ευχές για νίκη από τον πιλότο και μήνυμα αλά... Μάρκο Νίκολιτς!

Περίπου μισή ώρα πριν την προσγείωση στο αεροδρόμιο της Λιουμπλιάνας, ο πιλότος της Aegean ευχήθηκε «καλή επιτυχία και με τη νίκη» στην ΑΕΚ και πρόσθεσε στα αγγλικά «fight and never give up», φράση από το περήφημο ρητό του Νίκολιτς δηλαδή «να πολεμάτε, να πιστεύετε και να μην τα παρατάτε ποτέ».

Αμέσως μετά ακολούθησαν για λίγα λεπτά και τα συνθήματα από τους οπαδούς της ΑΕΚ που ταξίδευαν μαζί με την αποστολή.