Τσακίρης στους Galacticos by Interwetten: Οι ασκήσεις τακτικής στην ΑΕΚ και η επιβεβαίωση του 4-4-2 με Κοϊτα και Γκατσίνοβιτς

Ρεπορτάζ από τον Γιώργο Τσακίρη στους Galacticos by Interwetten για το πλάνο και τα πρόσωπα στο σχηματισμό του Νίκολιτς ενόψει του αγώνα της ΑΕΚ με την Τσέλιε στη Σλοβενία.

Ώρα... Ευρώπης για την ΑΕΚ. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς τρεις μήνες μετά το ματς με την Κραϊόβα στη Νέα Φιλαδέλφεια είναι έτοιμη για την πρώτη της «μάχη» για τους «16» του Conference League, στη Σλοβενία με αντιπαλο την Τσέλιε (12/3, 22:00).

Ο Γιώργος Τσακίρης μίλησε στους Galacticos by Interwetten για τα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς για το ματς της Σλοβενίας. Όπως προκύπτει από τις ασκήσεις τακτικής, ο Σέρβος τεχνικός προσανατολίζεται στο να παρατάξει τον Δικέφαλο με το κλασικό του πλέον 4-4-2, με δίδυμο στην επίθεση τους Γιόβιτς - Βάργκα.

Από εκεί και πέρα, στα άκρα αναμένεται να είναι ο Κοϊτά με τον Γκατσίνοβιτς, ενώ η ενδεκάδα από τον άσο μέχρι τα χαφ αναμένεται να είναι η... γνωστή. Ο Στρακόσα θα είναι στην εστία, με τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιο μπροστά, ενώ το δίδυμο στα χαφ θα είναι πιθανότατα το Μαρίν - Πινέδα.

Ο ρεπόρτερ της Ένωσης εξέφρασε την άποψη πως η ΑΕΚ θα έπρεπε να παίξει σε στυλ... Φλωρεντίας. Δηλαδή σε σχηματισμό 4-3-2-1, με τρίτο χαφ τον Περέιρα και να «θυσιαζόταν» ο Γιόβιτς, ώστε να είναι πιο «φρέσκος» στο Περιστέρι.

Τέλος, ο Γιώργος Τσακίρης παρουσίασε και ένα πινακάκι με τους ποδοσφαιριστές που είναι στο όριο καρτών στο Conference League, ενώ αναφέρθηκε στον ορισμό του Ευαγγέλου στο ματς με τον Ατρόμητο.