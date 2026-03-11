ΑΕΚ: Αναχώρησε για Σλοβενία για τις βάσεις πρόκρισης στους «8»

Δημήτρης Βέργος
Γιοβιτς

bet365

Η αποστολή της ΑΕΚ μετά την προπόνηση στα Σπάτα έφτασε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για να πετάξει για Σλοβενία. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΤΣΕΛΙΕ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΡΓΟΣ.

Έτοιμη για το αυριανό πρώτο ματς με την Τσέλιε (12/3, 22:00) στο πλαίσιο της φάσης των «16» του Conference League είναι η ΑΕΚ, η οποία το απόγευμα της Τετάρτης αναχώρησε για τη Σλοβενία.

Οι Κιτρινόμαυροι, όπως ήταν γνωστό, δεν θα προπονηθούν επί σλοβενικού εδάφους, πραγματοποιώντας την τελευταία προπόνηση στα Σπάτα το μεσημέρι της Τετάρτης, όπου και ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για το αυριανό ματς.

βαργκα

Δείτε Επίσης

ΑΕΚ: Οι σκέψεις Νίκολιτς για Τσέλιε με Βάργκα και Γιόβιτς!
Varga

Η αποστολή της ΑΕΚ έφτασε το απόγευμα στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για να «πετάξει» στις 17:00 για τη Λιουμπλιάνα, όπου και θα καταλύσει σε ξενοδοχείο.

 

Αργότερα (20:15 ώρα Ελλάδας) ο Μάρκο Νίκολιτς θα μιλήσει στη συνέντευξη Τύπου στο γήπεδο της Τσέλιε, το «Ζντέζελε», μαζί με τον Θωμά Στρακόσα ενόψει της αυριανής αναμέτρησης.

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    EUROPA CONFERENCE LEAGUE Τελευταία Νέα