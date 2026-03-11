ΑΕΚ: Αναχώρησε για Σλοβενία για τις βάσεις πρόκρισης στους «8»
Έτοιμη για το αυριανό πρώτο ματς με την Τσέλιε (12/3, 22:00) στο πλαίσιο της φάσης των «16» του Conference League είναι η ΑΕΚ, η οποία το απόγευμα της Τετάρτης αναχώρησε για τη Σλοβενία.
Οι Κιτρινόμαυροι, όπως ήταν γνωστό, δεν θα προπονηθούν επί σλοβενικού εδάφους, πραγματοποιώντας την τελευταία προπόνηση στα Σπάτα το μεσημέρι της Τετάρτης, όπου και ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για το αυριανό ματς.
Η αποστολή της ΑΕΚ έφτασε το απόγευμα στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για να «πετάξει» στις 17:00 για τη Λιουμπλιάνα, όπου και θα καταλύσει σε ξενοδοχείο.
Αργότερα (20:15 ώρα Ελλάδας) ο Μάρκο Νίκολιτς θα μιλήσει στη συνέντευξη Τύπου στο γήπεδο της Τσέλιε, το «Ζντέζελε», μαζί με τον Θωμά Στρακόσα ενόψει της αυριανής αναμέτρησης.
🦅 Η αποστολή της ΑΕΚ αναχώρησε προς Σλοβενία για το ματς με την Τσέλιε— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) March 11, 2026
🎥 @dimitrisvergos #aekfc pic.twitter.com/tG4lI7Fljw
