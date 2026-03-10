Ο Ανδρέας Δημάτος αναλύει τον ευρωπαϊκό Μάρτιο της ΑΕΚ, τις δύο μοιραίες ημερομηνίες, που καλείται να ξορκίσει, και το πώς Μίμης Παπαϊωάννου και Ντέμης Νικολαϊδης… συνδέονται με τα ματς με την Τσέλιε!

Για την ΑΕΚ δεν θα είναι βεβαίως την προσεχή Πέμπτη η πρώτη φορά που θα αγωνιστεί τον Μάρτιο στις διοργανώσεις της UEFA στην 62χρονη ευρωπαϊκή ιστορία της. Κόντρα στη σλοβενική Τσέλιε θα είναι ο όγδοος αγώνας της τον πρώτο μήνα της Ανοιξης για τα Κύπελλα Ευρώπης!

Όλες οι προηγούμενες βεβαίως ήταν στο πλαίσιο της προημιτελικής φάσης των Κυπέλλων Ευρώπης, που τα προηγούμενα χρόνια διεξάγονταν τον συγκεκριμένο μήνα.

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των δύο ημερομηνιών των αγώνων με την Τσέλιε στις 12 και 19 Μαρτίου είναι ότι διεξάγονται την ημέρα του πρώτου και του τελευταίου αγώνα που έπαιξε χρονικά η ΑΕΚ μέσα σε αυτόν τον μήνα για τα ευρωπαϊκά Κύπελλα!

Στις 12 Μαρτίου του 1969 η ΑΕΚ του Μπράνκο Στάνκοβιτς, ως η πρώτη ελληνική ομάδα που αγωνίστηκε στους 8 του τότε Κυπέλλου πρωταθλητριών υποδέχτηκε στη ρεβάνς στην κατάμεστη Νέα Φιλαδέλφεια την πρωταθλήτρια της τότε ενιαίας Τσεχοσλοβακίας, Σπάρτακ Τρνάβα και στις 19 Μαρτίου του 1998 έπαιξε στη Μόσχα με τη Λοκομοτίβ στην άτυχη ρεβάνς της προημιτελικής φάσης του τότε Κυπέλλου Κυπελλούχων.

Εκτοτε η ΑΕΚ αγωνίστηκε σε έξι περιπτώσεις Φεβρουάριο, αλλά δεν κατάφερε να προκριθεί είτε στους 8 ή στους 16 του Μαρτίου, κάτι που εξασφάλισε εφέτος από τον περασμένο Δεκέμβριο… Και οι έξι αυτές περιπτώσεις ήταν για το Κύπελλο ΟΥΕΦΑ ή μετέπειτα για το Europa League.

Να ξορκίσει τις δύο… επετείους!

To εξίσου χαρακτηριστικό πάντως είναι ότι η ΑΕΚ θέλει να… ξορκίσει κόντρα στην Τσέλιε και τις δύο αυτές ευρωπαϊκές… επετείους τόσο με την Σπάρτακ Τρνάβα όσο και με τη Λοκομοτίβ Μόσχας, που έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό των δύο ρεβάνς ότι μοιραίοι παίκτες θεωρήθηκαν δύο εκ των πιο σημαντικών στην ευρωπαϊκή της ιστορία: Μίμης Παπαϊωάννου και Ντέμης Νικολαϊδης!

Ο αρχηγός των αρχηγών της Ενωσης, Μίμης Παπαϊωάννου, θεωρήθηκε ως ο μοιραίος στη ρεβάνς με τους Σλοβάκους χάνοντας δύο μεγάλες ευκαιρίες για να δώσει το προβάδισμα στην ΑΕΚ στο 9ο λεπτό και για να ισοφαρίσει στο 31ο λεπτό σε 1-1 και μετά το τέλος του αγώνα δήλωσε ότι «εγώ φταίω που χάθηκε η πρόκριση, τέτοια γκολ δεν γίνεται να χάνονται από εμένα»… Και όλα αυτά παρά το γεγονός ότι ήταν ο σκόρερ της ισοφάρισης.

Στη φάση μάλιστα της δεύτερης ευκαιρίας του 31ου λεπτού ο 56χρονος φίλαθλος της ΑΕΚ, Ιωάννης Σεραφειμίδης, μόλις 56 ετών, έχασε τις αισθήσεις του στην εξέδρα και λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του στο γειτονικό νοσοκομείο της Νέας Ιωνίας…

Για την ιστορία η ΑΕΚ είχε χάσει από την Σπάρτακ Τρνάβα, που ήταν τότε η βάση της Εθνικής Τσεχοσλοβακίας, με 2-1 στο πρώτο ματς στις 26 Φεβρρουαρίου, και η ρεβάνς διεξήχθη στις τέσσερις το απόγευμα σε μία Νέα Φιλαδέλφεια που ήταν κατάμεστη από 35.000 κόσμο από τις δυόμιση το μεσημέρι. Οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να προηγηθούν στο 22’ με τον Σβετς και έφεραν το παιχνίδι στα μέτρα τους. Η ΑΕΚ ισοφάρισε στο 77’ με τον Παπαϊωάννου μετά από σέντρα του Βεντούρη αλλά δεν κατάφερε να κάνει κάτι περισσότερο και το όνειρο της πρόκρισης στους 4 του Κυπέλλου Πρωταθλητριών έσβησε άδοξα…

Η ευκαιρία του Ντέμη

Στις 19 Μαρτίου του 1998 η ΑΕΚ αγωνιζόταν στην χιονισμένη Μόσχα στη ρεβάνς του 0-0 της Νέας Φιλαδέλφειας μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα με τη Λοκομοτίβ Μόσχας στο πλαίσιο της προημιτελικής φάσης του τότε Κυπέλλου Κυπελλούχων.

Οι Ρώσοι προηγήθηκαν με τον Χαρβάτσεφ στο 55’ και ο Χάρης Κοπιτσής ισοφάρισε στο 68’ με πέναλτι που είχε κερδίσει ο Μαλαδένης. Το παιχνίδι πήγαινε προς το τέλος του και η ΑΕΚ με το εκτός έδρας γκολ έβλεπε την πρόκριση στους 4 ευρωπαϊκής διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά το 1977!

Στο 90’ ο Σέμπουε έφυγε σε γρήγορη αντεπίθεση από τα αριστερά και γύρισε την κατάλληλη στιγμή στον Ντέμη Νικολαϊδη μέσα στην περιοχή της Λοκομοτίβ με εξουδετερωμένο τον τερματοφύλακα των Ρώσων… Ο Ντέμης πλάσαρε στην κενή εστία αλλά ο Λευκορώσος αμυντικός, Σεργκέι Γκουρένκο με το 8 στην πλάτη, κατάφερε να βγάλει την μπάλα και να αποσοβήσει βέβαιο γκολ.

Και σαν να μην έφτανε αυτό στο 92’ ο Ιγκόρ Τζουγκαϊνοφ με σουτ μέσα από την περιοχή έκανε το 2-1 και η ΑΕΚ αποκλείστηκε σε… νεκρό χρόνο! Μία φάση που στοιχειώνει ακόμα και σήμερα την ευρωπαϊκή ιστορία της ΑΕΚ με τον Ντέμη Νικολαϊδη να στοχοποιείται από το ίδιο εκείνο βράδυ για εκείνη την ευκαιρία…

Ό,τι πέρασε πολλά χρόνια αργότερα ο Ιρανός Μασούντ για την ευκαιρία που έχασε προ κενής εστίας στη ρεβάνς με την Ντιναμό Κιέβου τον Φεβρουάριο του 2018 για την πρόκριση στους 16 του Europa League!

Αυτές τις δύο ημερομηνίες καλείται πλέον να ξορκίσει η ΑΕΚ αυτή την Πέμπτη 12 Μαρτίου στη Σλοβενία και την ερχόμενη 19 Μαρτίου στη Νέα Φιλαδέλφεια, προκειμένου να προκριθεί στους 8 του Conference League και να κάνει… καρέ συμμετοχής στην προημιτελική φάση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, μετά το Κύπελλο Πρωταθλητριών τη σεζόν 1968-69, το Κύπελλο ΟΥΕΦΑ τη σεζόν 1976-77 και τις δύο σερί φορές στο Κύπελλο Κυπελλούχων τις σεζόν 1996-97 και 1997-98.

Μάρτιο μετά από 28 χρόνια!

Η ΑΕΚ επιστρέφει τον Μάρτιο στην Ευρώπη μετά από 28 χρόνια και εκείνο το παγωμένο βράδυ στη Μόσχα.

Ο απολογισμός της τον πρώτο μήνα της Άνοιξης στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις είναι μόλις μία αλλά ιστορική νίκη (το 3-0 με την ΚΠΡ στις 16 Μαρτίου 1977 και τη μοναδική πρόκριση στους 4 του Κυπέλλου ΟΥΕΦΑ), τρεις ισοπαλίες (το 1-1 με τη Σπάρτακ Τρνάβα, το 0-0 με την Παρί στο Παρίσι το 1997 και το 0-0 με τη Λοκομοτίβ Μόσχας ένα χρόνο αργότερα στη Νέα Φιλαδέλφεια) και τρεις ήττες: το 3-0 από την ΚΠΡ στο Λονδίνο στις 3 Μαρτίου 1977, το 0-3 από την Παρί Σεν Ζερμαίν στη Νέα Φιλαδέλφεια στις 6 Μαρτίου 1997 και το μοιραίο 2-1 από τη Λοκομοτίβ Μόσχας στην επέτειο της ρεβάνς με τους Σλοβένους της Τσέλιε!

Εχει τη μία μεγάλη πρόκριση στους 4 του Κυπέλλου ΟΥΕΦΑ της σεζόν 1976-77 και τρεις αποκλεισμούς…