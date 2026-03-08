H Τσέλιε συνεχίζει την αναζήτηση προπονητή, ωστόσο στο ματς της Πέμπτης με την ΑΕΚ θα παρουσιαστεί με τον νυν τεχνικό, Iβάν Μαέφσκι.

Η Τσέλιε συνεχίζει την αναζήτηση προπονητή, χωρίς ωστόσο να έχει βρει ακόμα τον διάδοχο του... Αλμπερτ Ριέρα. To «πείραμα» με τον βοηθό του, Ιβάν Μαέφσκι δεν πέτυχε, μιας και σε πέντε αγώνες πρωταθλήματος, η αντίπαλος της ΑΕΚ σημείωσε δύο νίκες και τρεις ήττες, βάζοντας έτσι φωτιά στην κορυφή της βαθμολογίας. Αλλωστε, η Κόπερ από το πουθενά βρέθηκε στο -5, αλλά με ματς περισσότερο. Οι εξελίξεις αυτές οδήγησαν τη διοίκηση της Τσέλιε να αναγνωρίσει το λάθος της και να τερματίσει ουσιαστικά το... πείραμα με τον Μαέφσκι.

Ο Λευκορώσος μένει μέχρι να φύγει, αφού σύμφωνα με πληροφορίες του radio Val 202, ο 37χρονος θα είναι στον πάγκο με την ΑΕΚ και όταν βρεθεί ο νέος προπονητής, τότε, θα αποχωρήσει. Σε αρκετά σλοβενικά ΜΜΕ αναφέρθηκε το όνομα του Ίγκορ Μπίσκαν, ωστόσο ο Κροάτης τεχνικός δεν πρόκειται να αναλάβει την Τσέλιε. Επίσης, ο Νέναντ Μπιέλιτσα δεν φαίνεται να αποτελεί τον επόμενο κόουτς της ομάδας, με τον σύλλογο να εντείνει τις προσπάθειές του ώστε να βρεθεί άμεσα ο νέος τεχνικός.

