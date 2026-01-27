Άλμπερτ Ριέρα, ο εκλεκτός για τον πάγκο της Άιντραχτ!

Ο πρώην ερυθρόλευκος Άλμπερτ Ριέρα φαντάζει ως το επικρατέστερο φαβορί για αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Άιντραχτ Φρανκφούρτης!

Ο Άλμπερτ Ριέρα συνεχίζει να φτιάχνει το όνομά του στην Ευρώπη ως προπονητής! Κι έπειτα από μια εξαιρετική πορεία με την Τσέλιε, φαίνεται πως είναι έτοιμος για το επόμενο μεγάλο βήμα.

Σύμφωνα με το «Sky Sports Germany», ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού είναι ο εκλεκτός της διοίκησης της Άιντραχτ Φρανκφούρτης για να αναλάβει τα ηνία της ομάδας, η οποία παραμένει ακέφαλη μετά την απομάκρυνση του Ντίνο Τοπμέλερ.

Οι Γερμανοί τονίζουν πως ο προπονητής της Τσέλιε είναι το μεγάλο φαβορί για να αναλάβει τη διάδοχη κατάσταση, με τις επαφές μεταξύ των δυο συλλόγων να προχωρούν ν με βέλτιστους ρυθμούς.

Πλέον το μόνο που απομένει είναι να βρεθεί η χρυσή τομή για την αποζημίωση που θα λάβει ο σύλλογος της Σλοβενίας, μιας και ο Ριέρα έχει ήδη δώσει τα χέρια με τους Αετούς. Ως προπονητής ο Ριέρα έχει περάσει από τους πάγκους των Ολίμπια Λιουμπλιάνας και Τσέλιε, έχοντας κατακτήσει το Κύπελλο Σλοβενίας με αμφότερες.

Τη φετινή περίοδο οδήγησε την τελευταία στα play-offs του Conference League, ενώ στην πορεία πανηγύρισε και νίκη με 3-1 επί της ΑΕΚ στη League Phase της διοργάνωσης.