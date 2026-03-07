Ο Ίγκορ Μπίσκαν είναι το πρόσωπο που θέλει η Τσέλιε να αναλάβει τα ηνία της ομάδας, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Η διοίκηση της Τσέλιε οδεύει προς αλλαγή στην τεχνική ηγεσία, καθώς η θητεία του Ιβάν Μαέφσκι φτάνει στο τέλος της και στα «ρανταρ» της ομάδας έχει μπει ο γνωστός στα ελληνικά γήπεδα, Ίγκορ Μπίσκαν. Ο υπηρεσιακός τεχνικός δεν κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη των παικτών, με αποτέλεσμα η ομάδα να μην αποδίδει όπως επί της εποχής του Άλμπερτ Ριέρα.

Νέα σελίδα θέλει να γυρίσει η Τσέλιε στον πάγκο της ομάδας, αφού ο Λευκορώσος, σε επτά παιχνίδια που κάθισε στον πάγκο μέτρησε ήδη τρεις ήττες και δεν φάνηκε αντάξιος των προσδοκιών και σε καμία περίπτωση ως μέρος σύγκρισης με την εποχή του Άλμπερτ Ριέρα.

Με την ομάδα να χάνει εκτός έδρας από την Αλουμίνι με 2-1 για το πρωτάθλημα στο τελευταίο της και δεύτερο σερί ματς πριν το «ραντεβού» με την ΑΕΚ την Πέμπτη (12/3, 22:00) στη Σλοβενία, η διοίκηση θέλει να βρει τον αντικαταστάτη του και, σύμφωνα με ρεπορτάζ του «jutarnji.hr», στην κορυφή της λίστας είναι ο άλλοτε χαφ του Παναθηναϊκού, Ίγκορ Μπίσκαν.

Ο Κροάτης προπονητής αποτελεί επιθυμία του συλλόγου, που εξακολουθεί να φιγουράρει στην πρώτη θέση του σλοβενικού πρωταθλήματος, αλλά εμφανώς βρίσκεται σε καθοδική πορεία και χρειάζεται κάποιον που θα… «ξυπνήσει» την ομάδα. Ο πρώην προπονητής της Ριέκα και της Ντιναμό, αλλά και της σλοβενικής Ολίμπια με την οποία κατέκτησε το νταμπλ, είχε ήδη βρεθεί στο στόχαστρο της Τσέλιε ως πιθανός αντικαταστάτης του Ριέρα, αλλά τότε η ιστορία δεν προχώρησε και την ευκαιρία πήρε ο Μάγεβσκι.Τώρα η Τσέλια του ξανά χτυπά την πόρτα.

