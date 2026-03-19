Παρά τις αρχικές αποδοκιμασίες για την ήττα από την Τσέλιε οι φίλοι της ΑΕΚ χειροκρότησαν τους παίκτες της ομάδας και ζήτησαν το Ευρωπαϊκό.

Η ΑΕΚ μπορεί να ηττήθηκε από την Τσέλιε, όμως η «τεσσάρα» στη Σλοβενία ήταν αρκετή, ώστε ο Δικέφαλος να προκριθεί στα προημιτελικά του Conference League.

Αμέσως μετά τη λήξη Ενωσίτες αποδοκίμασαν τους ποδοσφαιριστές του Μάρκο Νίκολιτς για την εμφάνιση και κυρίως για τη νοοτροπία, στην οποία στάθηκε και ο Σέρβος τεχνικός στις δηλώσεις του.

Οι παίκτες του Δικεφάλου πήγαν στην Original μετά το ματς και οι φίλοι του Δικεφάλου χειροκρότησαν την ομάδα, δείχοντας τη στήριξη τους παρά την αποψινή εικόνα.

Μάλιστα, ακούστηκε και η... λαϊκη απαίτηση:«ΑΕΚαρα φέρε μας το Κύπελλο, το Ευρωπαϊκό».