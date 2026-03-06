Η αποχώρηση του Άλμπερτ Ριέρα φαίνεται ότι έφερε... τρικυμίες στο καράβι της Τσέλιε καθώς μετά από επτά αγώνες, ετοιμάζεται να αλλάξει προπονητή ενόψει ΑΕΚ.

Οι εξαιρετικές επιδόσεις της Τσέλιε έφεραν στον Άλμπερτ Ριέρα την πρόταση να αναλάβει την Άιντραχτ Φρανκφούρτης στη Bundesliga και στον πρώτο σκόρερ της, τον Κοβάσεβιτς, να πάρει μεταγραφή στη Φερεντσβάρος ως αντί- Βάργκα που πήγε στην ΑΕΚ. Δύο εξελίξεις που φαίνεται ότι έχουν φέρει τη... καταστροφή στους Σλοβένους.

Η διοίκηση της ομάδας αποφάσισε να αντικαταστήσει τον Ισπανό προπονητή με τον βοηθό του, τον Ίβαν Μαέφσκι, ο οποίος φαίνεται πως δεν αποδίδει στον ίδιο βαθμό μέχρι στιγμής. Έπειτα από επτά παιχνίδια, η Τσέλιε μετράει τέσσερις νίκες και τρεις ήττες, κάτι που έχει φέρει έντονη δυσαρέσκεια στο κλαμπ.

Σύμφωνα με το « nogomania », το γεγονός ότι η σλοβένικη ομάδα δεν έχει ματς το ερχόμενο σαββατοκύριακο, έκαναν τον πρόεδρο να κινηθεί άμεσα ώστε να αλλάξει το πρόσωπο στην τεχνική ηγεσία και ο νέος προπονητής να πιάσει άμεσα δουλειά.

Αυτό συμβαίνει ώστε η ομάδα να παρουσιαστεί έτοιμη για τα δύο παιχνίδια κόντρα στην ΑΕΚ στους «16» Conference League.