Τη Σλοβένικη Τσέλιε θα κληθεί να αντιμετωπίσει στους «16» του Conference League η ΑΕΚ. Δείτε στο Gazzetta το προφίλ.

Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει την Τσέλιε στη φάση των «16» του Conference League, με φόντο το εισιτήριο της προημιτελικής φάσης, σε έναν θεσμό που θέλει να διακριθεί.

Μετά την εξαιρετική πορεία της στη League Phase, όπου την βρήκε εν τέλει στην 3η θέση και της έδωσε απευθείας πρόκριση, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο των Σλοβάκων, τους οποίους αντιμετώπισε νωρίτερα στη σεζόν και ηττήθηκε με 3-1 εκτός έδρας.

Το προφίλ της Τσέλιε

Η Τσέλιε βρίσκεται στις 16 καλύτερες ομάδες της τρίτης τη τάξει διοργάνωσης της UEFA, παίρνοντας το εισιτήριο μέσω των Playoffs και αφήνοντας εκτός συνέχειας την Ντρίτα με συνολικό σκορ 6-4 και δυο παρόμοιες επικρατήσεις (σσ 3-2). Στη League Phase, τερμάτισε 13η με 10 πόντους.

Η τρέχουσα σεζόν θεωρείται από τα μέσα της χώρας ως μια από τις καλύτερες στην ιστορία της ομάδας, καθώς τη δεδομένη στιγμή την βρίσκει στην κορυφή του πρωταθλήματος της PrvaLiga, με 50 πόντους έπειτα από 22 αγωνιστικές και στο +9 από τη 2η Μάριμπορ.

Από το ρόστερ της έχασε τον κατά γενική ομολογία κορυφαίο παίκτη της, τον στράικερ Φράνκο Κοβάσεβιτς, τον 26χρονο στράικερ που είχε πετύχει χατ-τρικ κόντρα στην Ένωση και αποχώρησε για τη Φερεντσβάρος.

Σημαντικό γρανάζι είνα ο χαφ, Ίβιτσα Βίντοβιτς αλλά και ο επιθετικός Ιοσίφοφ Νικίτα. Στον πάγκο της βρισκόταν μέχρι πρότινος ο γνώριμός μας, Άλμπερτ Ριέρα, που όμως πλέον κοουτσάρει την Άιντραχτ Φρανκφούρτης, με τον Ιβάν Μαγέφσκι να είναι ο αντικαταστάτης που θέλει να την οδηγήσει σε μια ευρωπαϊκή υπέρβαση.