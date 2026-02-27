Το Football Rankings στέλνει τον Ολυμπιακό στο Champions League και την επόμενη σεζόν, προβλέποντας παράλληλα τρεις ελληνικές ομάδες στο Europa.

Η σεζόν μπαίνει στην τελική ευθεία, με Παναθηναϊκό και ΑΕΚ να είναι οι δύο ελληνικές ομάδες που συνεχίζουν στην Ευρώπη, την ώρα που στη Stoiximan Super League μαίνεται η μάχη για τον τίτλο αλλά και τα ευρωπαϊκά εισιτήρια.

Σύμφωνα με τη σελίδα Football Rankings πάντως, η σεζόν 2026/27 αναμένεται να έχει αρκετές ομοιότητες με τη φετινή για τη χώρα μας, με τον αλγόριθμό να στέλνει τον Ολυμπιακό εκ νέου στη league phase του Champions League ως πρωταθλητή - τοποθετώντας τον εκ νέου στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας.

Όσον αφορά σε στο Europa League, εκεί οι προβλέψεις κάνουν λόγο για τρία ελληνικά κλαμπ στη league phase, με την ΑΕΚ να προστίθεται στο... φετινό team Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ. Οι Θεσσαλονικείς τοποθετούνται στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας, με το Τριφύλλι να εντοπίζεται στο τρίτο και την Ένωση στο τέταρτο.

Όσο για πέμπτο εκπρόσωπο; Ο αλγόριθμος δεν προβλέπει να έχουμε ομάδα στη league phase του Conference League, συνεπώς δεν θα έχουμε - κατά το Football Rankings, πάντα!

