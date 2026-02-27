Νίκολιτς: «Υποχρέωση η νίκη στον Βόλο με 20.000 κόσμο, θα είμαστε πανέτοιμοι για την Ευρώπη»
Η ΑΕΚ έχει μπροστά της απαιτητικό μήνα, καθώς στα επόμενα έξι ματς θα κριθεί τόσο η πρωτιά στη Stoiximan Super League, όσο και ο στόχος της πρόκρισης στα προημιτελικά του Conference League. Ο Μάρκο Νίκολιτς στο πλαίσιο της κλήρωσης μίλησε στην Cosmote TV και τόνισε πως η ομάδα του θα είναι πανέτοιμη για τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις, όμως έθεσε ως προτεραιότητα το ερχόμενο ματς με τον Βόλο.
Ο Σέρβος τεχνικός στάθηκε στην παρουσία 20.000 Ενωσιτών στη Θεσσαλία και τόνισε πως η νίκη αποτελεί... υποχρέωση της ομάδας του. Ο κόουτς του Δικεφάλου μίλησε λίγο πριν βγει η Τσέλιε από την κληρωτίδα, ενώ μετά τη διαδικασία μίλησε ο Μάρτιν Γκεοργκίεφ στην Cosmote TV.
Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς
«Η μεγάλη μου προσοχή είναι ο αγώνας με τον Βόλο για το πρωτάθλημα. Θα έχουμε περίπου 20.000 κόσμο στο πλευρό μας και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Θα είναι πολύ ωραία αλλά παράλληλα θα υπάρχει και υποχρέωση για εμάς.
Δείτε ΕπίσηςΑΕΚ: Οι ώρες των αναμετρήσεων με την Τσέλιε
Νιώθω ότι η νίκη σε αυτό το ματς είναι υποχρέωση για την ομάδα μας. Εχω τονίσει στους παίκτες μου ότι πρέπει να προετοιμαστούμε γι' αυτόν τον αγώνα με όσο πιο επαγγελματικό τρόπο γίνεται.
Παρακολούθησα τα παιχνίδια των πιθανών αντιπάλων μας. Πριν λίγες ημέρες παρακολούθησα επίσης αγώνες της Τσέλιε και της Άλκμααρ. Προσωπικά περίμενα ότι αυτές οι ομάδες θα ήταν οι πιθανοί μας αντίπαλοι. Αν συνέβαινε κάτι άλλο τότε θα ήταν μεγάλη έκπληξη για εμένα.
Θα προετοιμαστούμε κατάλληλα. Δεν θέλω να μιλήσω περισσότερο για τους αντιπάλους ή την τακτική. Θα είμαστε όμως πανέτοιμοι».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.