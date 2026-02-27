Νίκολιτς: «Υποχρέωση η νίκη στον Βόλο με 20.000 κόσμο, θα είμαστε πανέτοιμοι για την Ευρώπη»

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς στην κάμερα της Cosmote TV ενόεψει του εκτός έδρας ματς της ΑΕΚ στον Βόλο και της... επιστροφής στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.

Η ΑΕΚ έχει μπροστά της απαιτητικό μήνα, καθώς στα επόμενα έξι ματς θα κριθεί τόσο η πρωτιά στη Stoiximan Super League, όσο και ο στόχος της πρόκρισης στα προημιτελικά του Conference League. Ο Μάρκο Νίκολιτς στο πλαίσιο της κλήρωσης μίλησε στην Cosmote TV και τόνισε πως η ομάδα του θα είναι πανέτοιμη για τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις, όμως έθεσε ως προτεραιότητα το ερχόμενο ματς με τον Βόλο.

Ο Σέρβος τεχνικός στάθηκε στην παρουσία 20.000 Ενωσιτών στη Θεσσαλία και τόνισε πως η νίκη αποτελεί... υποχρέωση της ομάδας του. Ο κόουτς του Δικεφάλου μίλησε λίγο πριν βγει η Τσέλιε από την κληρωτίδα, ενώ μετά τη διαδικασία μίλησε ο Μάρτιν Γκεοργκίεφ στην Cosmote TV.

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

«Η μεγάλη μου προσοχή είναι ο αγώνας με τον Βόλο για το πρωτάθλημα. Θα έχουμε περίπου 20.000 κόσμο στο πλευρό μας και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Θα είναι πολύ ωραία αλλά παράλληλα θα υπάρχει και υποχρέωση για εμάς.

Νιώθω ότι η νίκη σε αυτό το ματς είναι υποχρέωση για την ομάδα μας. Εχω τονίσει στους παίκτες μου ότι πρέπει να προετοιμαστούμε γι' αυτόν τον αγώνα με όσο πιο επαγγελματικό τρόπο γίνεται.

Παρακολούθησα τα παιχνίδια των πιθανών αντιπάλων μας. Πριν λίγες ημέρες παρακολούθησα επίσης αγώνες της Τσέλιε και της Άλκμααρ. Προσωπικά περίμενα ότι αυτές οι ομάδες θα ήταν οι πιθανοί μας αντίπαλοι. Αν συνέβαινε κάτι άλλο τότε θα ήταν μεγάλη έκπληξη για εμένα.

Θα προετοιμαστούμε κατάλληλα. Δεν θέλω να μιλήσω περισσότερο για τους αντιπάλους ή την τακτική. Θα είμαστε όμως πανέτοιμοι».