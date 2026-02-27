Μπενίτεθ: «Δεν μπορεί να μας απασχολεί από τώρα το παιχνίδι με την Μπέτις»
Ο Παναθηναϊκός έμαθε τον αντίπαλο του για τους «16» του Europa League. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ θα αντιμετωπίσει την Μπέτις σε διπλές μάχες, με τον Μαδριλένο τεχνικό να επιστρέφει στη χώρα του στη ρεβάνς του ζευγαριού.
Ο πολύπειρος τεχνικός μίλησε στην Cosmote TV για την κλήρωση με τους Βερδιμπλάνκος, ενώ τόνισε πως προέχουν τα σημαντικά ματς πρωταθλήματος, για το στόχο της τετράδας.
Οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ
«Η Μπέτις είναι καλή ομάδα, με καλό προπονητή και καλούς παίκτες, θα είναι μεγάλη πρόκληση για εμάς. Δεν είχα κάποια προτίμηση. Ο Χοακίν, ο προπονητής τερματοφυλάκων ήταν στην Μπέτις. Έχουμε εμπιστοσύνη στις δυνατότητές μας.
Ο Πελεγκρίνι είναι εξαιρετικός προπονητής, του αρέσει να παίζει ωραίο ποδόσφαιρο, έχει ξεκάθαρο στυλ παιχνιδιού με κατοχή της μπάλας. Θα είναι επικίνδυνο αν βρει ρυθμό, αλλά μπορεί να γίνει και πλεονέκτημα για τον αντίπαλο με τις αντεπιθέσεις, θα το έχουμε στο μυαλό μας.
Θα προτιμούσα το δεύτερο ματς εντός έδρας, αφού δεν υπάρχει το πλεονέκτημα του εκτός έδρας γκολ. Ωστόσο, ξέρουμε ότι θα έχουμε τη στήριξη των οπαδών μας.
Έχουμε θέματα για τη μάχη με την Μπέτις, αλλά έχουμε και τρία πολύ σημαντικά ματς πριν από αυτό. Με Άρη, ΟΦΗ και Λεβαδειακό. Δεν μπορεί να μας απασχολεί από τώρα το παιχνίδι με την Μπέτις».
