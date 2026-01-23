Σε ένα επεισοδιακό ματς η Γκενκ με βασικό τον Καρέτσα, επικράτησε της Ουτρέχτης με 2-0 και προκρίθηκε στην νοκ άουτ φάση.

Έπειτα από ένα...χαοτικό ξεκίνημα, η Γκενκ, του Καρέτσα πήρε σπουδαία νίκη στην έδρα της Ουτρέχτης επικρατώντας με 2-0 και πήρε την πρόκριση στην επόμενη φάση. Οι Βέλγοι είναι στην 10η θέση με 13 βαθμούς, αντίθετα οι Ολλανδοί έχουν μείνει εκτός συνέχειας.

Ο αγώνας στην Ολλανδία ξεκίνησε με καθυστέρηση περίπου μιας ώρας, εξαιτίας του τραγικού σχεδιασμού της αστυνομίας με την φιλοξενία των Βέλγων οπαδών. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα την εκκένωση της εξέδρας.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, με εκατέρωθεν ευκαιρίες κύλησε το α' ημίχρονο χωρίς όμως να σημειωθεί γκολ. Στο 54' ο Ουαχντί με έναν κεραυνό εκτέλεσε στην δεξιά γωνία χαμηλά και έδωσε το προβάδισμα στους Βέλγους. Στο 82' o Χέιμανς ήταν εύστοχος από την άσπρη βούλα και διαμόρφωσε το τελικό 2-0.