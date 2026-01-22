Περίεργο περιστατικό πριν τη σέντρα του αγώνα Ουτρέχτη - Γκενκ, όταν η Αστυνομία εκκένωσε εξέδρα οπαδών που δεν είχαν υποβληθεί σε επαρκή έλεγχο για να μπουν στο γήπεδο.

Τα έχουμε δει όλα στα ποδοσφαιρικά γήπεδα, αλλά αυτό που συνέβη λίγο πριν τη σέντρα του αγώνα ανάμεσα σε Ουτρέχτη και Γκενκ αποτελεί πραγματικά σπάνιο φαινόμενο, αν όχι μοναδικό!

Συγκεκριμένα, αστυνομικές δυνάμεις των Ολλανδών συγκεντρώθηκαν σε ένα συγκεκριμένο τμήμα της εξέδρας κι έβγαλαν με το ζόρι εκτός γηπέδου τους οπαδούς, οι οποίοι φέρεται να μην είχαν υποβληθεί στον απαραίτητο έλεγχο για να μπουν στο γήπεδο.

Φυσιολογικά οι υπόλοιποι οπαδοί που βρέθηκαν στον αγώνα κατέγραψαν το περιστατικό από τα κινητά τους, με τις φωτογραφίες που κυκλοφορούν να απεικονίζουν άδειες εξέδρες με σκόρπιες κάποιες αστυνομικές δυνάμεις. Το περιστατικό οδήγησε στην καθυστέρηση της σέντρας του αγώνα, μέχρι να διευθετηθεί η κατάσταση.