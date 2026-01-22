Ουτρέχτη - Γκενκ: Η Αστυνομία εκκένωσε εξέδρα που δεν είχε υποβληθεί σε σωστό έλεγχο
Τα έχουμε δει όλα στα ποδοσφαιρικά γήπεδα, αλλά αυτό που συνέβη λίγο πριν τη σέντρα του αγώνα ανάμεσα σε Ουτρέχτη και Γκενκ αποτελεί πραγματικά σπάνιο φαινόμενο, αν όχι μοναδικό!
Συγκεκριμένα, αστυνομικές δυνάμεις των Ολλανδών συγκεντρώθηκαν σε ένα συγκεκριμένο τμήμα της εξέδρας κι έβγαλαν με το ζόρι εκτός γηπέδου τους οπαδούς, οι οποίοι φέρεται να μην είχαν υποβληθεί στον απαραίτητο έλεγχο για να μπουν στο γήπεδο.
Φυσιολογικά οι υπόλοιποι οπαδοί που βρέθηκαν στον αγώνα κατέγραψαν το περιστατικό από τα κινητά τους, με τις φωτογραφίες που κυκλοφορούν να απεικονίζουν άδειες εξέδρες με σκόρπιες κάποιες αστυνομικές δυνάμεις. Το περιστατικό οδήγησε στην καθυστέρηση της σέντρας του αγώνα, μέχρι να διευθετηθεί η κατάσταση.
Ik dacht dat ik alles wel gezien had in de Galgenwaard. De ME veegt het uitvak leeg bij Utrecht - Genk nog voordat er een bal gerold heeft. pic.twitter.com/R6lEShHdQf— Jean-Paul Rison (@JeanPaulRison) January 22, 2026
