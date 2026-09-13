Ο Καρέτσας επέστρεψε στη Γκενκ μετά την περιπέτεια της υγείας του και γνώρισε την αποθέωση από τους οπαδούς της ομάδας.

Ένα από τα... δικά της παιδιά έδωσε το «παρών» στο γήπεδο της Γκενκ για το ματς κόντρα στη Γάνδη. Ο λόγος για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα που πήγε να δει την αγαπημένη του ομάδα και έζησε ξεχωριστές στιγμές.

Ο Έλληνας διεθνής είναι παιδί των ακαδημιών των Βέλγων και πολύ αγαπημένο πρόσωπο των οπαδών. Λίγες μέρες μετά την περιπέτεια υγείας του, που «πάγωσε» τη Ντόρτμουντ, πήγε να δει την ομάδα όπου ανδρώθηκε και γνώρισε την αποθέωση από τους φιλάθλους.Έτσι όπως ακριβώς είχε κάνει γνωστό η ομάδα κάποιες μέρες πριν.

Να θυμίσουμε πως έτσι ακριβώς πριν κάποιες εβδομάδες συνέβη και με τον Χρήστο Τζόλη στη Κλαμπ Μπριζ!