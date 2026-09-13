Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αναμένεται να δώσει το παρών στο γήπεδο της Γκενκ πριν την έναρξη του αγώνα κόντρα στη Γάνδη.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας ξεπέρασε το θέμα με την αφυδάτωση και είδε από τις εξέδρες τη νίκη της Ντόρτμουντ κόντρα στην Πάντεμπορν με 3-0, λαμβάνοντας την αποθέωση από τον κόσμο της ομάδας.

Ωστόσο, δεν θα είναι το μόνο ματς που θα δει από τις εξέδρες αυτό το σαββατοκύριακο. Συγκεκριμένα, η Γκενκ έκανε γνωστό ότι θα υπάρξει ένα σημαντικό reunion πριν την έναρξη του αγώνα κόντρα στη Γάνδη.

Ο 19χρονος μεσοεπιθετικός, ο οποίος βγήκε από τις ακαδημίες του βέλγικου συλλόγου, θα δώσει το παρών στη συγκεκριμένη αναμέτρηση και αναμένεται να λάβει την αποθέωση από τον κόσμο που θα βρεθεί στις εξέδρες.

Να θυμίσουμε ότι παρόμοιο σκηνικό συνέβη πριν από λίγες εβδομάδες στην Κλαμπ Μπριζ, η οποία υποδέχθηκε τον Χρήστο Τζόλη πριν από παιχνίδι, με τον ίδιο να αγωνίζεται πλέον στην Άρσεναλ.