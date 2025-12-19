Η ΑΕΚ με τη νίκη της επί της Κραϊόβα τερμάτισε στην τρίτη θέση του Conference League, πήρε 6.000 βαθμούς και βελτίωσε σημαντικά το ranking της.

Με ιδανικό τρόπο ολοκλήρωσε η ΑΕΚ τη League Phase του Conference League, επικρατώντας με 3-2 της Κραϊόβα και εξασφαλίζοντας την απευθείας πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης. Μια νίκη που δεν της χαρίζει απλώς έναν άνετο ευρωπαϊκό χειμώνα, αλλά συνοδεύεται και από πολλαπλά οφέλη για το μέλλον της στην Ευρώπη.

Η επιτυχία της Ένωσης, το βράδυ της Πέμπτης (18/12) στην OPAP Arena, ισοδυναμεί τόσο με απευθείας παρουσία στη φάση των «16», όσο και με σημαντική άνοδο στο ευρωπαϊκό της ranking. Το 3-2 απέναντι στην Κραϊόβα σφράγισε την εξαιρετική πορεία της στη League Phase, με την ΑΕΚ να τερματίζει στην 3η θέση της συνολικής βαθμολογίας.

Τα κέρδη για τον Δικέφαλο είναι πολλά, με το μεγαλύτερο να αφορά τον ευρωπαϊκό συντελεστή. Πριν από τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, η ΑΕΚ βρισκόταν στους 13.500 βαθμούς. Η νίκη της πρόσθεσε 2.000 βαθμούς, ενώ το μπόνους της απευθείας πρόκρισης στους «16» της απέφερε ακόμη 500, ανεβάζοντας το σύνολο στους 16.000.

Η συγκομιδή, ωστόσο, δεν σταματά εκεί. Η θέση της πάνω από την πέμπτη θέση της League Phase της χάρισε επιπλέον 3.500 βαθμούς, με αποτέλεσμα η ΑΕΚ να φτάσει τουλάχιστον τους 19.500 βαθμούς στον ευρωπαϊκό της λογαριασμό, έχοντας παράλληλα τη δυνατότητα να τους αυξήσει ακόμη περισσότερο στα νοκ άουτ. Σε ένα βράδυ 6.000 βαθμοί!

Με αυτή την ιστορική επίδοση, τόσο σε αγωνιστικό επίπεδο όσο και σε βαθμολογική συγκομιδή, η Ένωση βάζει ισχυρές βάσεις για το ευρωπαϊκό της μέλλον. Από το επόμενο καλοκαίρι, γνωρίζει πως σε ενδεχόμενη συμμετοχή της στο Conference League θα έχει αυξημένες πιθανότητες να αποφύγει ιδιαίτερα ισχυρούς αντιπάλους, όπως η Άντερλεχτ το καλοκαίρι που πέρασε και να βρει πιο βατό δρόμο στις πρώτες φάσεις της διοργάνωσης.