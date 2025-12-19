Με μία φοβερή ανατροπή στις καθυστερήσεις, η ΑΕΚ νίκησε 3-2 την Κραϊόβα, τερμάτισε στην 3η θέση του Cofnerence League και προκρίθηκε στους «16»! Δείτε την βαθμολογία.

Η ΑΕΚ κρατούσε την τύχη στα δικά της χέρια, στην 6η και τελευταία αγωνιστική του Conference League. Υποδέχθηκε στην Κραϊόβα, σε ένα ματς που με νίκη μπροστά στον κόσμο της θα εξασφάλιζε την συμμετοχή της στους «16» χωρίς να χρειαστεί η διαδικασία των play-offs. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς μέχρι τα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων φαινόταν πως θα άφηνε χαμένη την ευκαιρία αυτή. Ωστόσο, όλα άλλαξαν μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα.

Ο Κουτέσα ισοφάρισε σε 2-2 στο 90+8' και το πέναλτι του Γιόβιτς στο 90+15' διαμόρφωσε το τελικό 3-2. Σκορ με το οποίο η ΑΕΚ τερμάτισε στην 3η θέση της βαθμολογίας με 13 βαθμούς, παίρνοντας παράλληλα την απευθείας πρόκριση στην επόμενη φάση!

Η τελική βαθμολογία του Conference League