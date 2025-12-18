ΑΕΚ - Κραϊόβα: Ο Τσικαλντάου με θαυμάσια εκτέλεση έκανε το 0-2
Ο Τσικαλντάου στο 59' σημείωσε το ΑΕΚ - Κραϊόβα 0-2.
Η Κραϊόβα στο 59' πάγωσε για δεύτερη φορά την OPAP Arena και την ΑΕΚ.
Η ομάδα της Ρουμανίας έφυγε στην αντεπίθεση, ο Τσικαλντάου κουβάλησε την μπάλα, ευνοήθηκε από μια κόντρα με τον Ρέλβας και με φανταστικό δεξί βολέ από το ημικύκλιο έστειλε τη μπάλα στη δεξιά γωνία για το 0-2.
Το δεύτερο γκολ των Ρουμάνων
@Photo credits: eurokinissi, Αντώνης Νικολόπουλος
