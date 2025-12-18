ΑΕΚ - Κραϊόβα: Η τεράστια ευκαιρία του Γιόβιτς για το 1-1 (vid)
Η ΑΕΚ πήγε στα αποδυτήρια στην ανάπαυλα του αγώνα με την Κραϊόβα στη Νέα Φιλαδέλφεια, ούσα πίσω στο σκορ με 1-0. Στο φινάλε του ημιχρόνου ο Λούκα Γιόβιτς είχε καλή στιγμή για να ισοφαρίσει για το δικέφαλο.
Ο Πέτρος Μάνταλος εκτέλεσε το κόρνερ από τα αριστερά, ο Σέρβος φορ πήρε καρφωτή κεφαλιά και ο Ισένκο απέκρουσε εντυπωσιακά. Μάλιστα στη φάση ελέγχθηκε εάν η μπάλα είχε περάσει τη γραμμή.
Στις καθυστερήσεις οι Ρουμάνοι είχαν καλή στιγμή για το 0-2, όταν ο Τέλες αστόχησε με σουτ στην κίνηση μέσα από την περιοχή.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.