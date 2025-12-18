Στο 45ο λεπτό του αγώνα της ΑΕΚ με την Κραϊόβα στη Νέα Φιλαδέλφεια ο Γιόβιτς έφτασε κοντά στο γκολ με κεφαλιά αλλά ο Ισένκο απέκρουσε.

Η ΑΕΚ πήγε στα αποδυτήρια στην ανάπαυλα του αγώνα με την Κραϊόβα στη Νέα Φιλαδέλφεια, ούσα πίσω στο σκορ με 1-0. Στο φινάλε του ημιχρόνου ο Λούκα Γιόβιτς είχε καλή στιγμή για να ισοφαρίσει για το δικέφαλο.

Ο Πέτρος Μάνταλος εκτέλεσε το κόρνερ από τα αριστερά, ο Σέρβος φορ πήρε καρφωτή κεφαλιά και ο Ισένκο απέκρουσε εντυπωσιακά. Μάλιστα στη φάση ελέγχθηκε εάν η μπάλα είχε περάσει τη γραμμή.

Στις καθυστερήσεις οι Ρουμάνοι είχαν καλή στιγμή για το 0-2, όταν ο Τέλες αστόχησε με σουτ στην κίνηση μέσα από την περιοχή.