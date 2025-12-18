ΑΕΚ - Κραϊόβα: Που θα δείτε τη μάχη της Ένωσης
Η ΑΕΚ ρίχνει αυλαία στο League Phase του Conference League με μοναδικό σκοπό να πάρει τους τρεις βαθμούς κόντρα στην Κραϊόβα από τη Ρουμανία και να τερματίσει στην πρώτη 8άδα για να προκριθεί απευθείας στους «16».
Να θυμίσουμε ότι η Ένωση μετράει μόλις μία ήττα στην πρεμιέρα από την Τσέλιε και έκτοτε είναι αήττητη με απολογισμό τρεις νίκες και μία ισοπαλία ενώ προέρχεται από το σπουδαίο διπλό με ανατροπή στην έδρα της Σαμσουνσπόρ.
Η πρώτη σέντρα της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένη για τις 22:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Cosmote Sports 2 και τον ANT1.
