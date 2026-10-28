Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στην Τούμπα, με τον Αλέσιο Λίσι να αναζητά λύσεις για την ενδεκάδα, αλλά κυρίως μια νίκη που θα αλλάξει το κλίμα στο εσωτερικό της ομάδας.

Ο ΠΑΟΚ ψάχνει απεγνωσμένα μια νίκη που θα του επιτρέψει να «γυρίσει τον διακόπτη». Και το παιχνίδι της Τετάρτης (28/10-20:30) απέναντι στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ στην Τούμπα προσφέρεται για κάτι τέτοιο. Όχι μόνο επειδή οι «ασπρόμαυροι», με τέσσερις βαθμούς στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, έχουν ανάγκη το αποτέλεσμα, αλλά κυρίως επειδή χρειάζονται μια καλή εμφάνιση και μια νίκη απέναντι σε έναν μεγάλο αντίπαλο για να ξαναβρούν τη χαμένη αυτοπεποίθησή τους.

Η ήττα από τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο ήρθε να μεγαλώσει τον προβληματισμό για την αγωνιστική εικόνα του ΠΑΟΚ. Η ομάδα του Αλέσιο Λίσι εξακολουθεί να αναζητά σταθερότητα, αποτελεσματικότητα και, πάνω απ' όλα, μια εμφάνιση που θα δείξει ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της φετινής σεζόν.

Στο αποψινό ματς, λοιπόν, το ζητούμενο δεν περιορίζεται στους βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ έχει ανάγκη να κερδίσει ξανά την εμπιστοσύνη του ίδιου του εαυτού του.

Ο κανονισμός των νεαρών και οι επιλογές

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον πριν από τη σέντρα συγκεντρώνουν οι επιλογές του Ιταλού προπονητή για την αρχική ενδεκάδα. Και τα ερωτηματικά είναι πολλά.

Η συζήτηση περί εκτεταμένου rotation δεν έχει ιδιαίτερη βάση. Ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται εδώ και αρκετό καιρό από Κυριακή σε Κυριακή και μετά από πάρα πολύ καιρό καλείται να διαχειριστεί ένα παιχνίδι μεσοβδόμαδα. Συνεπώς, δεν υπάρχει επιτακτική ανάγκη να αλλάξει μαζικά το βασικό του σχήμα για λόγους ξεκούρασης.

Υπάρχει, όμως, η ιδιαιτερότητα του κανονισμού του Κυπέλλου, που επιβάλλει την παρουσία δύο νεαρών ποδοσφαιριστών στην ενδεκάδα και δημιουργεί διαφορετικά δεδομένα για τον Λίσι.

Ο Δημήτρης Χατσίδης μοιάζει αυτή τη στιγμή η μία επιλογή, με τον νεαρό μεσοεπιθετικό να διεκδικεί θέση στην αριστερή πλευρά της επίθεσης. Έχει να αγωνιστεί από την εντός έδρας ήττα με 1-3 από την Καλαμάτα, όταν είχε ξεκινήσει βασικός, αλλά αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο.

Η δεύτερη θέση παραμένει ανοιχτή και ενδεχομένως να επηρεάσει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο τη συνολική διάταξη του ΠΑΟΚ.

Στην αποστολή βρίσκονται ο Δημήτρης Μοναστηρλής, ο Μπαταούλας, ο Μύθου και ο Κοσίδης, τέσσερις ποδοσφαιριστές που προσφέρουν διαφορετικές λύσεις στον προπονητή τους.Γι' αυτό και η ενδεκάδα παρουσιάζει αυτή τη φορά μεγαλύτερο ενδιαφέρον από μια συνηθισμένη αναμέτρηση Κυπέλλου.

Η ευκαιρία να... γυρίσει ο διακόπτης

Ο Αλέσιο Λίσι γνωρίζει ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει την πολυτέλεια να αντιμετωπίσει το παιχνίδι ως μια απλή υποχρέωση ανάμεσα σε δύο αγωνιστικές του πρωταθλήματος.

Οι τέσσερις βαθμοί στη League Phase κάνουν τη νίκη σημαντική για τη συνέχεια της διοργάνωσης, αλλά η βαθμολογική ανάγκη είναι μόνο η μία πλευρά.

Η άλλη, ίσως και σημαντικότερη αυτή τη στιγμή, αφορά την ψυχολογία.

Ο ΠΑΟΚ έχει ανάγκη από ένα αποτέλεσμα που θα αλλάξει την καθημερινότητά του, θα περιορίσει την αμφισβήτηση και θα δώσει στους ποδοσφαιριστές του την αίσθηση ότι μπορούν να αφήσουν πίσω τους όσα έχουν προηγηθεί.

Μια νίκη απέναντι στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ δεν πρόκειται να λύσει αυτομάτως όλα τα προβλήματα. Μπορεί, όμως, να αποτελέσει την αρχή για να αλλάξει το κλίμα σε μια περίοδο κατά την οποία κάθε άσχημο αποτέλεσμα προσθέτει πίεση.

Μια ιστορία 95 χρόνων με 33 αναμετρήσεις

Τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ στο Κύπελλο Ελλάδας έχουν τη δική τους ξεχωριστή ιστορία. Οι δύο Δικέφαλοι έχουν συναντηθεί 33 φορές, με τον ΠΑΟΚ να μετρά 16 νίκες, την ΑΕΚ 12, ενώ πέντε αναμετρήσεις ολοκληρώθηκαν ισόπαλες.

Επτά από αυτά τα παιχνίδια ήταν τελικοί. Οι τρεις διαδοχικοί τελικοί της περιόδου 2017-2019 κατέληξαν στον ΠΑΟΚ, ενώ η ΑΕΚ πήρε τον πιο πρόσφατο, το 2023 στο Πανθεσσαλικό, χωρίς την παρουσία φιλάθλων.

Σε επίπεδο προκρίσεων και κατακτήσεων, ο ΠΑΟΚ προηγείται με 14 έναντι 10 της ΑΕΚ.

Η μεγαλύτερη νίκη των «ασπρόμαυρων» παραμένει το εντυπωσιακό 6-1 της 3ης Φεβρουαρίου 1982 στην Τούμπα, ενώ η μεγαλύτερη νίκη της ΑΕΚ ήταν το 0-4, επίσης στην Τούμπα, στις 6 Φεβρουαρίου 2002.

Η τελευταία συνάντησή τους στον θεσμό έγινε στις 9 Ιανουαρίου 2025, όταν ο ΠΑΟΚ αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με την ΑΕΚ στην Τούμπα, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου τιμωρημένο στην κερκίδα, σε παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση με το γκολ του Μόουζες Ουντομπάτζο και έδωσε την πρόκριση στην Ένωση.