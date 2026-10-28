Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τις εκπομπές του Gazzetta και τις αναμετρήσεις του Κυπέλλου Ελλάδος και το ματς του Ολυμπιακού με την Μπεσίκτας.

Πλούσιο το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας τόσο σε ποδόσφαιρο όσο και σε μπάσκετ. Πριν την έναρξη της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, οι Galacticos by ELABET μεταφέρουν όλο το ρεπορτάζ των σημερινών αναμετρήσεων, ενώ στις 18:30 ακολουθεί το Gazzetta Magazino με πλήρες σχολιασμό και live συνδέσεις.

Στις 15:00, η Μαρκό υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο sold out ματς που μπορείτε να παρακολουθήσετε από το Sportfm TV1. Την ίδια ώρα ο Νέστος Χρυσούπολης φιλοξενεί την Καλαμάτα (Sportfm TV2). Λίγο αργότερα, στις 17:30 ο Παναθηναϊκός τίθεται αντιμέτωπος με τον Άρη στο ΟΑΚΑ, με τον ΣΚΑΪ και το Sportfm TV1 να αναλαμβάνουν τη μετάδοση του αγώνα, ενώ στις 19:30 η ΑΕΛ κοντράρεται με τον ΟΦΗ (Sportfm TV2).

Η δράση για σήμερα στο Κύπελλο ολοκληρώνεται με το ντέρμπι Δικεφάλων ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ στις 20:30 (ΣΚΑΪ, Sportfm TV1).

Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μπεσίκτας στην 8η αγωνιστική της Euroleague, με την αναμέτρηση να μεταδίδεται ζωντανά από το Nova Sport prime.

Αμέσως μετά, δείτε όλο το ρεπορτάζ και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών στο Gazz Floor by Novibet στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube στις 21:30.