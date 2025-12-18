Η ΑΕΚ είναι μια ανάσα από το πλασάρισμα στην πρώτη οκτάδα και με νίκη απόψε κόντρα στην Κραϊόβα τσεκάρει εισιτήριο απευθείας για τους 16 του Conference League. Τι ετοιμάζει ο Μάρκο Νίκολιτς.

Από το ξεκίνημα της φετινής σεζόν τον Ιούλιο, όταν η ΑΕΚ έμπαινε στη διαδικασία των προκριματικών του Conference League, η Ευρώπη αποτελούσε για τους κιτρινόμαυρους μία από τις βασικές προτεραιότητες. Κι αυτό φρόντισαν να το αποδείξουν οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς μέσα στο γήπεδο. Αρχικά με τις 3/3 προκρίσεις που έφεραν την Ένωση στη League Phase του Conference League και στη συνέχεια κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης σε αυτές τις πέντε αγωνιστικές που έχουν παιχτεί.

Μπορεί στις τρεις πρώτες να χάθηκαν βαθμοί, όπως στην ήττα από την Τσέλιε ή στη μεγάλη γκέλα με την ισοπαλία κόντρα στη Σάμροκ Ρόβερς, όμως τα μεγάλα διπλά σε Φλωρεντία και Σαμσούντα έδωσαν το εισιτήριο της πρόκρισης στην ΑΕΚ, η οποία πλέον παίζει για το πλασάρισμα στην πρώτη οκτάδα και για την απευθείας πρόκριση στους 16 της διοργάνωσης.

Το εξαιρετικό μομέντουμ της ΑΕΚ και ο προσγειωμένος Νίκολιτς

Η αποψινή αναμέτρηση με την Κραϊόβα στην OPAP Arena (22:00) αποτελεί τη μεγαλύτερη φετινή ευρωπαϊκή πρόκληση της ΑΕΚ μέχρι την επόμενη καθώς με νίκη πετυχαίνει τον μεγάλο της στόχο περνώντας κατευθείαν στους 16 του Conference League και αποκομίζει παράλληλα μεγάλα οφέλη για τη συνέχεια. Η Ένωση βρίσκεται σε πολύ καλό μομέντουμ με το νικηφόρο σερί που «τρέχει» και με την εξαιρετική εικόνα που παρουσιάζει πάνω στον αγωνιστικό χώρο, ωστόσο ο Μάρκο Νίκολιτς όπως πάντα κρατάει σε εγρήγορση τους παίκτες του.

«Θα είναι μια μάχη και όχι φεστιβάλ ή καρναβάλι και θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι σαν μια γροθιά», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Σέρβος τεχνικός, ο οποίος γνωρίζει ότι δεν είναι δύσκολο να πάρουν τα μυαλά... αέρα. Το παν είναι η ΑΕΚ να παραμείνει προσγειωμένη και με απόλυτη συγκέντρωση να κλείσει τη League Phase του Conference League με νίκη στην κατάμεστη Νέα Φιλαδέλφεια και να κάνει ακόμα ένα σημαντικό βήμα στο φετινό ευρωπαϊκό της μονοπάτι.

Οι σκέψεις του Νίκολιτς για την ενδεκάδα κόντρα στην Κραϊόβα

Ο Νίκολιτς είδε τον Ρέλβας να προπονείται κανονικά στη χθεσινή τελευταία προπόνηση στην OPAP Arena ξεπερνώντας τις ενοχλήσεις που είχε αισθανθεί στο παιχνίδι με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, κάτι που σημαίνει ότι ο Πορτογάλος στόπερ θα είναι διαθέσιμος. Αντίθετα ο Μουκουντί πραγματοποίησε ατομικό και φαίνεται πως δεν είναι απόλυτα έτοιμος κάτι που τον καθιστά αμφίβολο. Από εκεί και πέρα τα προβλήματα είναι τα γνωστά, με τους Ζίνι, Πιερό και Γκατσίνοβιτς να είναι δεδομένα εκτός, ενώ δεν μπορούν να υπολογίζονται και οι Ζοάο Μάριο, Λιούμπισιτς και Καλοσκάμης, που δεν συμπεριλαμβάνονται στην ευρωπαϊκή λίστα, όπως φυσικά και οι Γιόνσον και Οντουμπάτζο.

Όσον αφορά τα πιθανά πλάνα του Νίκολιτς, ο Στρακόσα θα είναι στην εστία και στην άμυνα ο Πήλιος έχει προβάδισμα για αριστερά, ο Ρότα θα είναι δεξιά και ο Ρέλβας με τον Βίντα θα αποτελούν το δίδυμο των στόπερ. Αν πάμε στη λογική των δύο τελευταίων εκτός έδρας ευρωπαϊκών αναμετρήσεων, κάτι που συγκεντρώνει σοβαρές πιθανότητες, τότε οι Μαρίν, Πινέδα, Περέιρα και Μάνταλος μπορεί να βρεθούν μαζί στον άξονα, με τον Κοϊτά πίσω από τον Γιόβιτς στην επίθεση. Η άλλη εκδοχή θα μπορούσε να ήταν με τη χρησιμοποίηση των Ελίασον και Κοϊτά στα άκρα, εφόσον ο Νίκολιτς επέλεγε σχηματισμό με ακραίους, με τους Μαρίν, Πινέδα και Μάνταλο στον άξονα και τον Γιόβιτς στην κορυφή.