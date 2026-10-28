Μεγάλες αναμετρήσεις στο Κύπελλο Ελλάδας!

Η δράση στο Κύπελλο Ελλάδας συνεχίζεται με την 3η αγωνιστική και το πρόγραμμα περιλαμβάνει μεγάλες αναμετρήσεις.

Στην Τούμπα δεσπόζει η σύγκρουση των δύο «Δικεφάλων». Ο ΠΑΟΚ, με απολογισμό μία νίκη και μία ισοπαλία μέχρι στιγμής στον θεσμό, δεν διανύει την καλύτερη περίοδό του. Οι δύο ήττες στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές του πρωταθλήματος τον έχουν ρίξει στην 5η θέση, κάνοντας επιτακτική την ανάγκη για άμεση αγωνιστική ανάκαμψη.

Aντίθετα, η ΑΕΚ ταξιδεύει με εξαιρετική ψυχολογία μετά το άνετο 5-0 επί του Παναιτωλικού στη Νέα Φιλαδέλφεια, αφήνοντας οριστικά πίσω της τα ανεπιτυχή αποτελέσματα στο Champions League και επιστρέφοντας με πειστικό τρόπο στις εγχώριες επιτυχίες. Στο ντέρμπι το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες βρίσκονται σε απόδοση 1.84.

Στο ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Άρη σε ένα ακόμη ματς με έντονο ενδιαφέρον. Οι «πράσινοι» διατήρησαν την πρωτιά τους στη βαθμολογία χάρη στο αγχωτικό 1-0 επί του Βόλου σε ένα παιχνίδι που διεξήχθη υπό καταρρακτώδη βροχή.

Έχοντας το απόλυτο (2 στα 2) στον όμιλο του Κυπέλλου και με στόχο την είσοδο στην πρώτη τετράδα της League Phase, ο Τζέικομπ Νίστρουπ ενδέχεται να φρεσκάρει την ενδεκάδα του με rotation, καθώς ακολουθεί το κρίσιμο ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Από την άλλη, ο Άρης μετά και τη νίκη του με 3-1 του Ατρομήτου φτάνοντας τις τρεις συνεχόμενες νίκες στη Super League. Το σερί αυτό τον έφερε στην 4η θέση και του δίνει έναν ψυχολογικό «αέρα» για το ματς με τον Παναθηναϊκό. Το Over 2,5 προσφέρεται σε απόδοση 2.15 στη Novibet.

Η Μαρκό, που οδηγεί την κούρσα στη Super League 2 παραμένοντας αήττητη, φιλοξενεί τον Ολυμπιακό σε ένα παιχνίδι με ξεκάθαρο φαβορί. Η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου εντυπωσίασε πρόσφατα διαλύοντας με 4-0 τον Πανιώνιο εκτός έδρας, γνωρίζει ωστόσο ότι η αποστολή της απέναντι στους «ερυθρόλευκους» είναι εξαιρετικά απαιτητική.

Ο Ολυμπιακός μετράει επτά συνεχόμενες νίκες υπό τις οδηγίες του Αλγουαθίλ, έρχεται από το επιβλητικό 5-0 επί της Καλαμάτας και αναμένεται να παραταχθεί με αρκετές αλλαγές στο αρχικό του σχήμα. Το Over 1,5 Γκολ/ Ημίχρονο είναι σε απόδοση 2.10 στη Novibet.

Στον κάμπο, η ΑΕΛ τίθεται αντιμέτωπη με τον ΟΦΗ. Οι «βυσσινί», παρά το θετικό τους ξεκίνημα, παραμένουν χωρίς νίκη στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια τους, ενώ στο Κύπελλο έχουν συγκεντρώσει μόλις έναν βαθμό.

Από την πλευρά του, ο κάτοχος του τροπαίου, ΟΦΗ πήρε βαθιά ανάσα χάρη στη σπουδαία νίκη με 2-1 απέναντι στον ΠΑΟΚ στο Ηράκλειο, βάζοντας τέλος στο σερί των αγώνων χωρίς νίκη. Το φαβορί είναι οι Κρητικοί αλλά οι γηπεδούχοι έχουν δυναμική για να βρουν ένα γκολ. Το αμφίσκορο βρίσκεται σε απόδοση 1.87 στη Novibet.

Επιπλέον, με πάνω από 800 αγορές για κάθε αγώνα, οι παίκτες έχουν στη διάθεσή τους combo bets, ειδικές στοίχημα για τον τρόπο που θα σημειωθούν τα γκολ, ενισχυμένες αποδόσεις, αλλά και στατιστικές αγορές όπως κάρτες, κόρνερ και πέναλτι.

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