Και πώς να χάσεις στην πατρίδα σου...

Ο Γιώργος Τσακίρης εστιάζει στη σούπερ ανατροπή 8αδας με εκπληκτική εικόνα στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα: σερί νικών και αήττητου και πολλά τα πρόσωπα που ξεχώρισαν...

Η μπάλα καίει στο 94', είμαστε στα χασομέρια και η ΑΕΚ κρατάει ένα σπουδαίο διπλό (1-2) στα... πόδια της, η Σάμσουνσπορ παίζει τα ρέστα μήπως βρει έστω μία στιγμή σε ένα δεύτερο 45λεπτο όπου έχει γίνει έρμαιο στις άγριες -η αλήθεια είναι- διαθέσεις των κιτρινόμαυρων ποδοσφαιριστών και τα καταφέρνει: αλλά το ποδόσφαιρο είναι 9 στις 10 δίκαιο και ο Ρότα ο οποίος πρωταγωνιστεί με λάθος στο γκολ που δέχεται η Ένωση στις αρχές του ματς και αποτρέπει την ισοφάριση στο μοναδικό σημείο όλου του δεύτερου μισού του αγώνα η γηπέδουχος ομάδα! Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη: βάση συνολικής εικόνας, απόδοσης των δυο ομάδων, κατάστασης και αυτοπεποίθησης των παικτών του Μάρκο Νίκολιτς και επιθυμίας να κερδίσεις: αυτό έκανε τη διαφορά απόψε για τον Δικέφαλο και φάνηκε μετά το 1-1: δεν ικανοποιούνταν με τον βαθμό, έψαχνε το περισσότερο, ήθελε τη νίκη και όταν το θες και το προσπαθείς τόσο πολύ δεν γίνεται να μη το πετύχεις, θα το καταφέρεις με κάθε τρόπο και η ΑΕΚ το έκανε με πειστικό απόλυτα!

Στ' αλήθεια όμως: και πώς να χάσεις ΑΕΚαρα μου στην πατρίδα σου... Όπως προ λίγων ετών στην Τραπεζούντα, έτσι και τώρα με ακόμη πιο σημαντικό διπλό λόγω όσων προσφέρει στην Ένωση, περνάει από δικά της μέρη, γνωστά στις καταβολές της και ειδικότερα στον λαό της, με το διπλό που την βάζει στην 8άδα και επιβεβαιώνει ότι όσες αναποδιές και να έχει, το δημιούργημα του Μάρκο Νίκολιτς, στην περίοδο που διανύει θαρρείς και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ούτε οι απουσίες, ούτε ότι βρέθηκε πίσω στο σκορ, ούτε η έδρα του αντιπάλου, δεν ήταν αρκετά σα στοιχεία να της στερηθούν την κατάκτηση του τρίποντου σε μια league phase η οποία είναι υπέροχη για τον Δικέφαλο και επιβεβαιώνει πώς τρώγοντας έρχεται η όρεξη: πρόκειται για δεύτερο σερί διπλό για την Ένωση μετά εκείνο της Φλωρεντίας και μάλιστα απέναντι στις πλέον δύσκολες αναμετρήσεις που είχε βάση αντιπάλων στη συγκεκριμένη φάση του Conference League.

Πρόκειται επί της ουσίας για μια σούπερ ανατροπή 8αδας για την ΑΕΚ με τη συντριπτική πλειοψηφία των παικτών που αγωνίστηκαν, αν όχι όλους, να ξεχωρίζουν και μπράβο τους. Κυρίως όμως για τη νοοτροπία τους, για το γεγονός ότι δεν συμβιβάζεται κανείς του με κάτι λιγότερο από αυτό που ξέρουν ότι μπορούν να πάρουν στο χορτάρι. Αυτό είναι το πλέον σημαντικό που πρέπει να αναδείξουμε και να υπογραμμίσουμε γιατί δεν γίνεται πρώτη φορά σε αυτή την υπέροχη ποδοσφαιρική περίοδο του Δικέφαλου! Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά είναι φυσικά ο MVP της αναμέτρησης με την γκολάρα που βάζει, ωστόσο δεν είναι μόνο αυτό, έκανε παπάδες στο χορτάρι ο διεθνής Μαυριτανός μεσοεπιθετικός της Ένωσης. Αξίζει ειδική αναφορά γιατί το γκολ που σημειώνει είναι υπέρ-τεμάχιο, ενώ φανταστικό είναι και το γκολ της ισοφάρισης από τον Μαρίν με την εκπληκτική εκτέλεση του διεθνούς Ρουμάνου μέσου.

Ωστόσο γενικά ποιος να μη σταθεί στη τριάδα των χαφ που έκανε πάρτι στο γήπεδο της Σαμσούντας; Μαρίν, Πινέδα (δεν αποτελεί είδηση πλέον πως έκανε ματσάρα) και Περέιρα έκαναν ότι ήθελαν ειδικά στο δεύτερο 45λεπτο αλλά και από το πρώτο μισό του ματς. Ο Αργεντινός μέσος ήταν ο κορυφαίος όλων στο χώρο του και αν ήταν αποτελεσματικός σε δυο τουλάχιστον περιπτώσεις θα είχε βρει και δίχτυα... Είπαμε όμως έκαναν όλοι τους καλό ματς: Μάνταλος, Ρότα, Πήλιος (αμυντικά) και οι τρεις στόπερ με την ευχή να είναι καλά ο Μουκουντί. Αλλά και ο Βίντα περασε στο ματς κρύος και ήταν αλάνθαστος, σούπερ, με καίριες επεμβάσεις. Είναι αν μη τι άλλο σπουδαίο να σου βγαίνει ο "Μουκου" και να περνάει στο ματς ένας παίκτης της ποιότητας και της κλάσης του Κροάτη στόπερ ο οποίος γνωρίζει πώς να ανταποκριθεί η άμυνά του...

Είπαμε: 7η σερί νίκη της ΑΕΚ και 9 νίκες σε 10 ματς, αήττητη μιας και το ένα παιχνίδι είναι το ισόπαλο αποτέλεσμα με αντίπαλο την Σάμροκ Ρόβερς! Από αύριο μπορούμε να ασχοληθούμε με τον Παναιτωλικό και το μπλόκο στο Αγρίνιο που θα επιχειρηθεί, αν και η Ένωση του Νίκολιτς δεν καταλαβαίνει από αυτά, όπως αποδεικνύει στο χορτάρι! Συγκλονιστική η στιγμή με τους παίκτες της ΑΕΚ μπροστά στους 1.300 φίλους της Ένωσης να τραγουδούν όλοι μαζί το: Μια ιστορία από την Πόλη! Μα και πώς να χάσεις στην πατρίδα σου...

ΥΓ: Παρακαλώ έπρεπε να γίνει ξεχωριστή αναφορά: με... μισή ομάδα πέρασε η ΑΕΚ από πάνω από την έδρα της Σάμσουνσπορ, για να μην ξεχνιόμαστε, που δεν ξεχνάμε ΠΟΤΕ!