Ο Ραζβάν Μαρίν ισοφάρισε στο 52ο λεπτό του αγώνα της ΑΕΚ με τη Σάμσουνσπορ με φανταστική απευθείας εκτέλεση φάουλ.

Η ΑΕΚ μπήκε δυνατό στο δεύτερο μέρος του εκτός έδρας αγώνα με τη Σάμσουνσπορ, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Conference League, με τον Ραζβάν Μαρίν να κάνει την ισοφάριση με... εικαστική παρέμβαση.

Στο 52ο λεπτό ο Κοϊτά κέρδισε φάουλ σε εξαιρετικό σημείο, ο Ρουμάνος ανέλαβε την εκτέλεση και με... άπιαστο σουτ έκανε το 1-1.

Τέταρτο γκολ του 29χρονου χαφ σε 24 εμφανίσεις με τον Δικέφαλο στο στήθος.