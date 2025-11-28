Γκατσίνοβιτς: «Το ήθελα το γκολ, θέλουμε ανάλογη συνέχεια»

Ο «χρυσός σκόρερ» της ΑΕΚ στο ματς με την Φιορεντίνα, Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς ανέφερε πόσο ήθελε το γκολ και επισήμανε πως οι «κιτρινόμαυροι» θέλουν ανάλογη συνέχεια.

Η ΑΕΚ κατάφερε να πετύχει πολύ μεγάλη νίκη επικρατώντας στη Φλωρεντία της Φιορεντίνα με 1-0 στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Conference League. Ο «χρυσός σκόρερ» της Ένωσης, Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς μιλώντας στην κάμερα του ΑΝΤ1 ανέφερε τα εξής:

Για το γκολ που σημείωσε και τη νίκη της ΑΕΚ: «Είναι πολύ σημαντικό, γιατί ήρθαμε για να πάρουμε τους βαθμούς και τους πήραμε. Μην ξεχνάμε ότι αφήσαμε βαθμούς στο προηγούμενο παιχνίδι εντός έδρας. Το πλάνο σήμερα ήταν συγκεκριμένο από τον προπονητή. Είτε έναν βαθμό, είτε τρεις. Καλύτερα που ήρθαν οι τρεις βέβαια.

Βέβαια δεν έχουμε πολύ χρόνο να το χαρούμε γιατί ακολουθεί ένα σημαντικό παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό».

Για το πώς νιώθει μετά από την σημερινή του εμφάνιση: «Είναι αλήθεια ότι έχω χάσει την τελευταία περίοδο πολλές ευκαιρίες. Γνωρίζω ποιος είμαι, δουλεύω σκληρά, ήξερα ότι μπορώ να ανταποδώσω την εμπιστοσύνη.

Είμαι χαρούμενος, το ήθελα το γκολ, το χάρηκαν και οι συμπαίκτες μου , θέλουμε ανάλογη συνέχεια. Ευχαριστώ τον κόσμο που ήταν εδώ μαζί μας και μας βοήθησε».