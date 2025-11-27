Φιορεντίνα - ΑΕΚ: Ακυρώθηκε το γκολ του Γκούντμουντσον
Το γκολ της Φιορεντίνα στο 17' ευτυχώς για την ΑΕΚ ακυρώθηκε ως οφσάιντ.
Η Φιορεντίνα σκόραρε στο 17', αλλά το γκολ δεν ακυρώθηκε κι έτσι η ΑΕΚ παρέμεινε στο 0-0 με την ιταλική ομάδα.
O Eντούρ πήρε την κεφαλιά, ο Στρακόσα απέκρουσε, ο Ρανιέρι πρόλαβε τον Ρότα και γύρισε την μπάλα στον Γκούντμουντσον, ο οποίος άνοιξε το σκορ με σουτ εξ επαφής.
Η φάση, ωστόσο, ελέγχθηκε στο VAR και ακυρώθηκε, διότι ήταν σε θέση οφσάιντ ο Ρανιέρι.
@Photo credits: eurokinissi
