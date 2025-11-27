Το γκολ της Φιορεντίνα στο 17' ευτυχώς για την ΑΕΚ ακυρώθηκε ως οφσάιντ.

O Eντούρ πήρε την κεφαλιά, ο Στρακόσα απέκρουσε, ο Ρανιέρι πρόλαβε τον Ρότα και γύρισε την μπάλα στον Γκούντμουντσον, ο οποίος άνοιξε το σκορ με σουτ εξ επαφής.

Η φάση, ωστόσο, ελέγχθηκε στο VAR και ακυρώθηκε, διότι ήταν σε θέση οφσάιντ ο Ρανιέρι.