Πριν τη σέντρα της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τη Φιορεντίνα επικράτησε ένταση έξω από το «Αρτέμιο Φράνκι» μεταξύ οπαδών και αστυνομίας.

«Άναψαν» τα αίματα έξω από το «Αρτέμιο Φράνκι», μερικά λεπτά πριν τη σέντρα της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τη Φιορεντίνα. Στο πλαίσιο του πρώτου ελέγχου σημειώθηκε ένταση μεταξύ οπαδών και αστυνομικών, ενώ σύμφωνα με αναφορές πρόκειται για Ενωσίτες που είχαν κανονικά εισιτήριο και δεν τους επιτράπηκε σε πρώτο χρόνο η είσοδος.

Όπως είναι προφανές αυτή η κατάσταση δημιούργησε ταλαιπωρία κατά την είσοδο των φιλοξενούμενων φιλάθλων στην έδρα των Βιόλα.

Θυμίζουμε πως οι φίλοι του Δικεφάλου που δεν έχουν εισιτήριο μπορούν να παρακολουθήσουν τον αγώνα σε Fan Zone, κοντά στο γήπεδο.