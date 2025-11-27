Τα ιστορικά ματς των ελληνικών ομάδων με Φιορεντίνα, Στουρμ Γκρατς
Η Φιορεντίνα είναι μία αντίπαλος που συχνά βρίσκουν στον δρόμο τους οι ελληνικές ομάδες.
Η ΑΕΚ θα την αντιμετωπίσει απόψε, αλλά το έκανε και πριν από 18 χρόνια και το ματς ήταν ισόπαλο. Την περασμένη σεζόν την αντιμετώπισε ο Παναθηναϊκός στα νοκ άουτ του Conference League, ενώ ο Ολυμπιακός μαζί της πανηγύρισε την κατάκτηση του Conference League στην OPAP Arena.
Ο ΠΑΟΚ επίσης έδωσε τέσσερα ματς με τη Φιορεντίνα και νίκησε στα δύο. Συνολικά η Φιορεντίνα κόντρα σε ελληνικές ομάδες έχει 2 νίκες, 3 ισοπαλίες και 3 ήττες.
Η Στουρμ Γκρατς, παράλληλα, έχει συναντηθεί στο παρελθόν τέσσερις φορές με τον Παναθηναϊκό και άλλες τέσσερις με την ΑΕΚ. Με το τριφύλλι έχει 2 νίκες και 2 ισοπαλίες και ίδιος είναι ο απολογισμός και με την ΑΕΚ. Σε οκτώ ματς, δηλαδή, οι Αυστριακοί δεν έχουν ισοπαλία με ελληνική ομάδα.
Τα παιχνίδια της Φιορεντίνα μ' ελληνικές ομάδες
6/3/25 ΠΑΟ - Φιορεντίνα 3-2
13/3/25 Φιορεντίνα - ΠΑΟ 3-1
29/5/24 Ολυμπιακός - Φιορεντίνα 1-0
24/11/16 Φιορεντίνα - ΠΑΟΚ 2-3
15/9/16 ΠΑΟΚ - Φιορεντίνα 0-0
6/11/14 Φιορεντίνα - ΠΑΟΚ 1-1
23/10/14 ΠΑΟΚ - Φιορεντίνα 0-1
29/11/07 ΑΕΚ - Φιορεντίνα 1-1
Τα παιχνίδια της Στουρμ Γκρατς μ' ελληνικές ομάδες
5/11/09 Στουρμ Γκρατς - Παναθηναϊκός 0-1
22/10/09 Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς 1-0
20/2/01 Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς 1-2
14/2/01 Στουρμ Γκρατς - Παναθηναϊκός 2-0
14/12/11 Στουρμ Γκρατς - ΑΕΚ 1-3
29/9/11 ΑΕΚ - Στουρμ Γκρατς 1-2
6/11/97 Στουρμ Γκρατς - ΑΕΚ 1-0
23/10/97 ΑΕΚ - Στουρμ Γκρατς 2-0
