Η ΑΕΚ υποδέχεται απόψε (19:45) τη Σάμροκ Ρόβερς στην OPAP Arena με στόχο τη δεύτερη εντός έδρας νίκη στη League Phase του Conference League με την οποία θα φτάσει ακόμα πιο κοντά στον στόχο της πρόκρισης. Ποια τα πιθανά πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς για την ενδεκάδα.

Το αποψινό ευρωπαϊκό ματς με τη Σάμροκ Ρόβερς στην OPAP Arena (19:45, Cosmote Sport 4) είναι πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ για δύο λόγους. Αφενός για να δώσει συνέχεια στη νίκη επί του Παναιτωλικού και να προκύψει ουσιαστική αντίδραση και αφετέρου για να κάνει το δεύτερο καθοριστικό βήμα για τον στόχο της πρόκρισης από τη League Phase του Conference League, όπως τόνισε και ο Μάρκο Νίκολιτς στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου.

Η Ένωση μετά το ευρύ 6-0 επί της Αμπερντίν με το οποίο πήρε τους πρώτους της τρεις βαθμούς στη διοργάνωση, έχει τη δυνατότητα με νέα νίκη επί της Σάμροκ Ρόβερς να πάει στους έξι και να πλησιάσει ακόμα περισσότερο στην πρόκριση, διατηρώντας παράλληλα ανοικτό και το ζήτημα της οκτάδας. Για να πετύχει το τελευταίο άλλωστε, εκτός από κάποιο αποτέλεσμα που πρέπει να πάρει εκτός έδρας με Φιορεντίνα ή Σάμσουνσπορ, θα πρέπει να νικήσει και τα τρία εντός έδρας παιχνίδια που έχει να δώσει και γι' αυτό ο Νίκολιτς επεσήμανε ότι δεν μπορεί να χαθούν βαθμοί στην OPAP Arena.

Το ιδανικό μάλιστα για την ΑΕΚ θα ήταν να πανηγυρίσει τη νίκη με ένα καλό σκορ καθώς η διαφορά τερμάτων μετράει στις ισοβαθμίες. Κάτι που αποδείχθηκε μετά το ματς με την Αμπερντίν, με τους κιτρινόμαυρους να σκαρφαλώνουν στη 12η θέση αφήνοντας πίσω τους στην ισοβαθμία δέκα ομάδες. Ωστόσο, η ΑΕΚ το πρώτο που πρέπει να κοιτάξει είναι να αντιμετωπίσει με σοβαρότητα την αναμέτρηση απέναντι στην πρωταθλήτρια Ιρλανδίας και με συγκέντρωση να κάνει τη δουλειά της και να μαζέψει το δεύτερό της τρίποντο στη διοργάνωση.

Όπως έχετε διαβάσει και σε προηγούμενο ρεπορτάζ, η ενδεκάδα αναμένεται να έχει επιστροφές συγκεκριμένων προσώπων βάσει των δοκιμών που έχουν γίνει. Ο Στρακόσα θα είναι στην εστία, οι Πένραϊς, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα θα αποτελούν την τετράδα στην άμυνα, ο Μαρίν με τον Πινέδα πρόκειται να διατηρηθούν στον άξονα της μεσαίας γραμμής, με τον Μάνταλο μπροστά τους, ο Κουτέσα θα είναι αριστερά, οι Κοϊτά και Γκατσίνοβιτς διεκδικούν τη θέση δεξιά και ο Γιόβιτς έχει το προβάδισμα για την κορυφή της επίθεσης. Εκτός είναι ο τραυματίας Ζίνι, που έχει αφαιρεθεί προσωρινά από την ευρωπαϊκή λίστα, αλλά και ο Ελίασον που πρόσφατα υποβλήθηκε στην επέμβαση στο γόνατο.