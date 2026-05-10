Ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, φίλησε την μπάλα του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, όπως είχε κάνει και πριν τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ.

Ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, όπως συνηθίζει πριν τις αναμετρήσεις έκανε την εμφάνιση του στον αγωνιστικό χώρο της Νέας Φιλαδέλφειας πριν το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και έκανε μια κίνηση που του έφερε... γούρι στο προηγούμενο ματς στην «Allwyn Arena».

Ο ισχυρός άνδρας του κλαμπ πήγε στην μπάλα του μεγάλου αγώνα και τη φίλησε ως κίνηση για καλή τύχη, όπως είχε κάνει και πριν το πρόσφατο ματς με τον ΠΑΟΚ, στο οποίο η «στρογγυλή Θεά» του... έκανε το χατίρι και η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς νίκησε με 3-0.

Θυμίζουμε πως εφόσον ο Δικέφαλος πάρει τη νίκη επί του Τριφυλλιού και την ίδια ώρα έρθουν ισόπαλοι στο Φάληρο ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ τότε θα κατακτήσει το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία του κλαμπ.