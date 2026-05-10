ΑΕΚ - Παναθηναϊκός: Ο Μάριος Ηλιόπουλος φίλησε την μπάλα του ντέρμπι
Ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, όπως συνηθίζει πριν τις αναμετρήσεις έκανε την εμφάνιση του στον αγωνιστικό χώρο της Νέας Φιλαδέλφειας πριν το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και έκανε μια κίνηση που του έφερε... γούρι στο προηγούμενο ματς στην «Allwyn Arena».
Ο ισχυρός άνδρας του κλαμπ πήγε στην μπάλα του μεγάλου αγώνα και τη φίλησε ως κίνηση για καλή τύχη, όπως είχε κάνει και πριν το πρόσφατο ματς με τον ΠΑΟΚ, στο οποίο η «στρογγυλή Θεά» του... έκανε το χατίρι και η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς νίκησε με 3-0.
Θυμίζουμε πως εφόσον ο Δικέφαλος πάρει τη νίκη επί του Τριφυλλιού και την ίδια ώρα έρθουν ισόπαλοι στο Φάληρο ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ τότε θα κατακτήσει το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία του κλαμπ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.