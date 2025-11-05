Νίκολιτς: «Συγκέντρωση και πίστη για τη νίκη που μπορεί να είναι καθοριστική για την πρόκριση»

Ο τεχνικός της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με τη Σάμροκ Ρόβερς υπογράμμισε πως οι κιτρινόμαυροι είναι σε πολύ καλή πνευματική κατάσταση για να πάρουν τους τρεις βαθμούς που θα παίξουν μεγάλο ρόλο στον στόχο της πρόκρισης.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με τη Σάμροκ Ρόβερς:

Στο αρχικό του σχόλιο ανέφερε: «Άλλη μια ευρωπαϊκή βραδιά. Είμαι ενθουσιασμένος γιατί είναι ιδιαίτερα ματς. Υποδεχόμαστε τους πρωταθλητές Ιρλανδίας. Είναι μια ομάδα με καλή νοοτροπία. Τους έχουμε αναλύσει, έχουμε παρουσιάσει στους παίκτες μας τους πιθανούς κινδύνους. Πρέπει να έχουμε συγκέντρωση και πίστη και μοναδικός στόχος είναι η νίκη γιατί μπορεί να είναι καθοριστική για την πρόκριση. Δεν επιτρέπεται να χάνεις βαθμούς στην έδρα σου. Είναι σε καλή κατάσταση η ομάδα, έχει το αγωνιστικό πνεύμα που θέλουμε. Πρέπει να αποφύγουμε τα λάθη και να απολαύσουμε την αναμέτρηση στην έδρα μας».

Για την ανάλυση που έχει κάνει πάνω στη Σάμροκ Ρόβερς: «Πρόκειται για μια ομάδα σε αντίθεση με την Αμπερντίν, παίζει με 3-5-2 και όχι 3-4-3. Έχει μεγάλη ικανότητα σε αντεπιθέσεις και είναι καλή στις στατικές φάσεις. Έχει διαφορετική νοοτροπία από την Αμπερντίν. Είναι μια ομάδα που έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα, παίζει συχνά στην Ευρώπη και είναι μια ομάδα με μαχητικό πνεύμα όπως κάθε Ιρλανδική ομάδα, αν χρειαστεί θα μείνουν πίσω και θα παλέψουν».

Για την παρουσία των Πιερό και Γιόβιτς και αν σκέφτεται να τους χρησιμοποιήσει μαζί στην επίθεση: «Η επιλογή των δύο φορ είναι από τις αγαπημένες τους. Όμως αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο να παίξουν μαζί γιατί έχουμε δύο υγιείς επιθετικούς. Έχουμε και τον Ζίνι που δεν είναι διαθέσιμος ακόμα. Μετά τη διακοπή ευελπιστούμε να επανέλθει για να μας δώσει τη δυνατότητα να διαμορφώνουμε την επιθετική μας γραμμή όπως επιθυμούμε».

Για την τροπή που πήρε το ματς με την Αμπερντίν και σε ποιο βαθμό μπορεί να λειτουργήσει ως παγίδα στο αυριανό ματς: «Έχουν παρεμφερή νοοτροπία. Όμως δεν υπάρχει κάποια άλλη σύνεση. Η Σάμροκ έχει ισχυρή νοοτροπία, είναι μια πρωταθλήτρια στη χώρας της. Νιώθουν άνετα με τον εαυτό τους. Θα τους αντιμετωπίσουμε στην έδρα μας και αυτό μας ενθουσιάζει γιατί απολαμβάνουν να παίζουν εδώ μπροστά στους φιλάθλους μας. Ζητάμε από τους οπαδούς μας να μας υποστηρίξουν με έξυπνο τρόπο. Θέλουμε το πέταλο και όλο το γήπεδο ανοικτό μέχρι και το τελευταίο ματς με την Κραϊόβα που μπορεί να κρίνει πολλά».