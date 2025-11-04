Η ΑΕΚ έχει μπροστά της το πολύ σημαντικό ευρωπαϊκό ματς με τη Σάμροκ Ρόβερς προκειμένου να αναρριχηθεί κι άλλο στη βαθμολογία της League Phase του Conference League. Ποιοι είναι πιθανό να επανέλθουν στο αρχικό σχήμα του Μάρκο Νίκολιτς.

Η ουσιαστική αντίδραση που ψάχνει η ΑΕΚ περνάει και μέσα από το παιχνίδι της Πέμπτης (6/11, 19:45) με τη Σάμροκ Ρόβερς για την 3η αγωνιστική της League Phase του Conference League. Τόσο αυτό το ματς, όσο και εκείνο που ακολουθεί με τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο πριν τη διακοπή είναι από αυτά που λέμε “must win” ώστε να γίνει το 3/3 που έψαχνε η Ένωση μαζί με τη νίκη επί του Παναιτωλικού που προηγήθηκε προκειμένου να ηρεμήσει και να τονωθεί ψυχολογικά.

Πέρα από το νικηφόρο σερί που θέλει η ΑΕΚ, έτσι κι αλλιώς το ευρωπαϊκό ματς με τη Σάμροκ Ρόβερς είναι πολύ σημαντικό ώστε οι κιτρινόμαυροι να αναρριχηθούν κι άλλο στη βαθμολογία μετά το 6-0 επί της Αμπερντίν με το οποίο η Ένωση άνοιξε λογαριασμό στην Ευρώπη. Για τον στόχο της πρόκρισης και ειδικότερα για τον στόχο της οκτάδας, η ΑΕΚ οπωσδήποτε θέλει νίκες και στα τρία εντός έδρας παιχνίδια της στη League Phase και αν είναι εφικτό με καλή διαφορά τερμάτων που μετράει στις ισοβαθμίες. Είδαμε άλλωστε πως αυτό το 6-0 κόντρα στην Αμπερντίν ανέβασε την Ένωση στη 12η θέση, πάνω από δέκα ομάδες που έχουν επίσης τρεις βαθμούς.

Η ιρλανδική ομάδα έρχεται στη Νέα Φιλαδέλφεια έχοντας κατακτήσει το πρωτάθλημα στη χώρα της και μετρώντας ως τώρα δύο ήττες στη League Phase. Η ΑΕΚ είναι προφανώς το απόλυτο φαβορί, το οποίο καλείται να το επιβεβαιώσει στον αγωνιστικό χώρο με εμφάνιση όπως εκείνη κόντρα στην Αμπερντίν. Ο Μάρκο Νίκολιτς με τους παίκτες του θα ολοκληρώσουν το απόγευμα της Τετάρτης με προπόνηση στην OPAP Arena την προετοιμασία τους, με τον Σέρβο τεχνικό να αναμένεται να έχει ορισμένες αλλαγές στο αρχικό του σχήμα σε σχέση με αυτό που παρέταξε στο κυριακάτικο ματς με τον Παναιτωλικό.

Οι παίκτες που διεκδικούν θέση στην ενδεκάδα του Νίκολιτς ενόψει Σάμροκ Ρόβερς

Παίκτες όπως ο Μουκουντί, ο Μάνταλος, ο Κουτέσα και ο Γιόβιτς για παράδειγμα είναι πολύ πιθανό να επανέλθουν στην ενδεκάδα, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιλογή που θα κάνει ο Νίκολιτς για το δεξί άκρο μεσοεπιθετικά καθώς ο Ελίασον μετά την επέμβαση καθαρισμού στο γόνατο δεν μπορεί να υπολογίζεται για το επόμενο διάστημα. Ένα πιθανό σχήμα είναι με τον Στρακόσα στην εστία, τους Πένραϊς, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα τετράδα στην άμυνα, τον Μαρίν με τον Πινέδα στον άξονα της μεσαίας γραμμής, τον Μάνταλο στο «δέκα», τον Κουτέσα αριστερά, τον Κοϊτά ή τον Γκατσίνοβιτς δεξιά και τον Γιόβιτς στην κορυφή της επίθεσης.

Θυμίζουμε πως εκτός λίστας είναι ο τραυματίας Ζίνι (ο οποίος έχει αντικατασταθεί από τον Λιούμπισιτς προσωρινά με την ΑΕΚ να κάνει χρήση του νέου κανονισμού της UEFA) και οι Ζοάο Μάριο, Γιόνσον, Οντουμπάτζο και Καλοσκάμης.