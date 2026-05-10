ΑΕΚ - Παναθηναϊκός: Ύψωσε κασκόλ του Δικεφάλου ο Δημήτρης Μελισσανίδης
Ο Δημήτρης Μελισσανίδης μπορεί να μην είναι πλέον στη διοικητική ηγεσία της ΑΕΚ, καθώς τον έχει διαδεχτεί εδώ και δύο χρόνια ο Μάριος Ηλιόπουλος, όμως ο «οραματιστής» της «Allwyn Arena» βρίσκεται σχεδόν σε όλα τα ματς στη Νέα Φιλαδέλφεια και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείψει από το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, στο οποίο ενδέχεται να κριθεί το πρωτάθλημα
Μάλιστα ο φωτογραφικός φακός «έπιασε» τον Τίγρη στη σουίτα του να υψώνει κασκόλ του Δικεφάλου πριν την έναρξη του μεγάλου αγώνα!
Η ΠΑΕ ΑΕΚ μοίρασε χιλιάδες κασκόλ σε όλες τις θύρες, τα οποία υψώθηκαν κατά την είσοδο των δυο ομάδων, με τις εξέδρες να «βάφονται» κιτρινόμαυρες, δημιουργώντας υπέροχο Ενωσίτικο κλίμα.
Θυμίζουμε πως εφόσον ο Δικέφαλος πάρει τη νίκη επί του Τριφυλλιού και την ίδια ώρα έρθουν ισόπαλοι στο Φάληρο ο Ολυμπικαός με τον ΠΑΟΚ τότε θα κατακτήσει το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία του κλαμπ.
