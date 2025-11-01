Με ήττα έκλεισε τη σεζόν στο πρωτάθλημα Ιρλανδίας η... εστεμμένη παρ' όλα αυτά Σάμροκ Ρόβερς που «λύγισε» από την Σλίγκο Ρόβερς με 1-2, λίγες ημέρες πριν το ματς με την ΑΕΚ για το Conference League (6/11, 19:45).

Την προηγούμενη αγωνιστική, η Σάμροκ Ρόβερς εξασφάλισε το 22ο πρωτάθλημα της ιστορίας της στην Ιρλανδία. Η προσεχής αντίπαλος της ΑΕΚ στην 3η αγωνιστική της League Phase του Conference League (6/11, 19:45), ηττήθηκε με 1-2 από την Σλίγκο Ρόβερς στην τελευταία στροφή του πρωταθλήματος και πλέον θα τα δώσει... όλα στην Ευρώπη.

Η αντίπαλος της Ένωσης βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 37ο λεπτό, δέχθηκε και δεύτερο τέρμα στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, ωστόσο δεν παράτησε το ματς. Στο 62', μείωσε με 1-2 με τον Μάθιους, κυριάρχησε αλλά δεν κατόρθωσε να φτάσει στην ισοφάριση με το σκορ να μην αλλάζει ως το τέλος.