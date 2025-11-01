Σάμροκ Ρόβερς: «Αναίμακτη» εντός έδρας ήττα πριν το ραντεβού με την ΑΕΚ
Την προηγούμενη αγωνιστική, η Σάμροκ Ρόβερς εξασφάλισε το 22ο πρωτάθλημα της ιστορίας της στην Ιρλανδία. Η προσεχής αντίπαλος της ΑΕΚ στην 3η αγωνιστική της League Phase του Conference League (6/11, 19:45), ηττήθηκε με 1-2 από την Σλίγκο Ρόβερς στην τελευταία στροφή του πρωταθλήματος και πλέον θα τα δώσει... όλα στην Ευρώπη.
Η αντίπαλος της Ένωσης βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 37ο λεπτό, δέχθηκε και δεύτερο τέρμα στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, ωστόσο δεν παράτησε το ματς. Στο 62', μείωσε με 1-2 με τον Μάθιους, κυριάρχησε αλλά δεν κατόρθωσε να φτάσει στην ισοφάριση με το σκορ να μην αλλάζει ως το τέλος.
Full-time in Tallaght.
Let’s get the party started 🕺🏆 pic.twitter.com/qNPt4We6Mp— Shamrock Rovers FC (@ShamrockRovers) November 1, 2025
