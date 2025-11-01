Σάμροκ Ρόβερς: «Αναίμακτη» εντός έδρας ήττα πριν το ραντεβού με την ΑΕΚ

Άρτεμις Κλεφτάκη
ελλαδα

bet365

Με ήττα έκλεισε τη σεζόν στο πρωτάθλημα Ιρλανδίας η... εστεμμένη παρ' όλα αυτά Σάμροκ Ρόβερς που «λύγισε» από την Σλίγκο Ρόβερς με 1-2, λίγες ημέρες πριν το ματς με την ΑΕΚ για το Conference League (6/11, 19:45).

Την προηγούμενη αγωνιστική, η Σάμροκ Ρόβερς εξασφάλισε το 22ο πρωτάθλημα της ιστορίας της στην Ιρλανδία. Η προσεχής αντίπαλος της ΑΕΚ στην 3η αγωνιστική της League Phase του Conference League (6/11, 19:45), ηττήθηκε με 1-2 από την Σλίγκο Ρόβερς στην τελευταία στροφή του πρωταθλήματος και πλέον θα τα δώσει... όλα στην Ευρώπη.

Η αντίπαλος της Ένωσης βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 37ο λεπτό, δέχθηκε και δεύτερο τέρμα στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, ωστόσο δεν παράτησε το ματς. Στο 62', μείωσε με 1-2 με τον Μάθιους, κυριάρχησε αλλά δεν κατόρθωσε να φτάσει στην ισοφάριση με το σκορ να μην αλλάζει ως το τέλος.

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    EUROPA CONFERENCE LEAGUE Τελευταία Νέα