ΑΕΚ: Θα ταξιδέψει στην Αθήνα ως πρωταθλήτρια η Σάμροκ Ρόβερς
Μετά την Αμπερντίν, η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει την Σάμροκ Ρόβερς για την 3η αγωνιστική του Conference League (6/11) με στόχο να φτιάξει σερί νικών στον θεσμό, ωστόσο θα την υποδεχθεί ως... πρωταθλήτρια Ιρλανδίας.
Συγκεκριμένα, μετά τη νίκη της με 1-0 κόντρα στην Γκάλγουεϊ, ο ιρλανδικός σύλλογος ανέβηκε στον... θρόνο του πρωταθλήματος για 22η φορά στην ιστορία του και 5η τα τελευταία έξι χρόνια.
Έτσι, οι παίκτες της Σάμροκ θα ταξιδέψουν στην Αθήνα ως πρωταθλητές και θα στρέψουν το ενδιαφέρον τους στις ευρωπαϊκές μάχες.
