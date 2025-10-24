Conference League: Στη 12η θέση η ΑΕΚ!

Δείτε τη βαθμολογία της League Phase του Conference League μετά την ολοκλήρωση της 2ης αγωνιστικής, με την ΑΕΚ να είναι 12η.

Τα ευρωπαϊκά χαμόγελα επέστρεψαν. Η ΑΕΚ ήταν καταιγιστική στη Νέα Φιλαδέλφεια και διέλυσε την Αμπερντίν (6-0). Έτσι, πήρε το πρώτο της τρίποντο στο Conference League και άφησε πίσω της την κακή εμφάνιση κα την ήττα από την Τσέλιε στη Σλοβενία. Ταυτόχρονα έβαλε μπρος για τον πρώτο της ευρωπαϊκό στόχο, το πλασάρισμα δηλαδή στην πρώτη οκτάδα της βαθμολογίας της League Phase και την αυτόματη πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης. Με την πρώτη της νίκη η Ένωση και μετά το τέλος της 2ης αγωνιστικής βρέθηκε στη 12η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Η επόμενη αγωνιστική υποχρέωση της ΑΕΚ για τη League Phase του Conference League είναι ξανά εντός έδρας, καθώς θα υποδεχθεί την ιρλανδική Σάμροκ Ρόβερς. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, με τη σέντρα να έχει οριστεί για τις 19:45.

Δείτε τη βαθμολογία της League Phase του Conference League



1. Φιορεντίνα 2 (5-0) 6

2. ΑΕΚ Λάρνακας 2 (5-0) 6

3. Τσέλιε 2 (5-1) 6

4. Λωζάνη 2 (4-0) 6

5. Σαμσουνσπόρ 2 (4-0) 6

6. Μάιντς 2 (2-0) 6

7. Ράγιο Βαγιεκάνο 2 (4-2) 4

8. Ράκοβ 2 (3-1) 4

-----------------------

9. Στρασβούργο 2 (3-2) 4

10. Γιαγκελόνια 2 (2-1) 4

11. Νόα 2 (2-1) 4

12. ΑΕΚ 2 (7-3) 3

13. Ζρίνσκι 2 (5-1) 3

14. Σπάρτα Πράγας 1 (4-1) 3 *

15. Λεχ Πόζναν 2 (5-3) 3

16. Κρίσταλ Πάλας 2 (2-1) 3

17. Σαχτάρ 2 (4-4) 3

18. Λέγκια (2-2) 3

19. Σκεντίγια 2 (1-2) 3

20. Άλκμααρ 2 (1-4) 3

21. Λίνκολν 2 (2-6) 3

22. Ντρίτα 2 (2-2) 2

23. Χάκεν 2 (2-2) 2

24. Κουόπιο 2 (1-1) 2

------------------------

25. Ομόνοια 2 (1-2) 1

26. Σέλμπουρν 2 (0-1) 1

27. Σίγκμα 2 (1-3) 1

28. Κραϊόβα 2 (1-3) 1

29. Μπρέινταμπλικ 2 (0-3) 1

30. Ριέκα 1 (0-1) 0 *

21. Σλόβαν Μπρατισλάβας 2 (1-3) 0

32. Χάμρουν 2 (0-2) 0

33. Σάμροκ 2 (2-6) 0

34. Ντινάμο Κιέβου 2 (0-5) 0

35. Ραπίντ 2 (1-7) 0

36. Αμπερντίν 2 (2-9) 0

* Ριέκα και Σπάρτα Πράγας έχουν ματς λιγότερο, αφού η μεταξύ τους αναμέτρηση διεκόπη στο 45ο λεπτό.