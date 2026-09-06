Η UEFA όρισε τους διαιτητές που θα διευθύνουν την εντός έδρας αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη ΛΑΣΚ για την 1η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Η ΑΕΚ καλείται να αφήσει πίσω της την επιβλητική νίκη που σημείωσε χθες (05/09) επί του Άρη στην «Allwyn Arena» με σκορ 5-0 και να προετοιμαστεί καταλλήλως για την πρεμιέρα της στο Champions League.

Αναλυτικότερα η Ένωση θα υποδεχθεί την ερχόμενη Τρίτη (08/09, 19:45 - Live από Gazzetta) την αυστριακή ΛΑΣΚ, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, με την UEFA να ανακοινώνει πριν λίγη ώρα τους διαιτητές που θα διευθύνουν την εν λόγω αναμέτρηση.

Πρώτος διαιτητής του αγώνα ορίστηκε ο Πορτογάλος Λουίς Γκοντίνιο, με βοηθούς του τους συμπατριώτες του Πέντρο Μαρτίνς, Γκονσάλο Νούνο Σοάρες Βαζ Φρέιρε και 4ο τον Αντρέ Ναρκίσο. Παράλληλα στο VAR θα βρίσκεται ο Τιάγκο Μαρτίνς με βοηθό του τον Φάμπιο Ολιβέιρα Μέλο.

Ο 40χρόνος ρέφερι είναι γνώριμος στην ΑΕΚ, καθώς έχει σφυρίξει δύο αγώνες της κατα το παρελθόν, με την Ένωση να μετρά ισάριθμες νίκες. Συγκεκριμένα έχει διευθύνει το ΑΕΚ - Άρης 3-0 στις 29/01/23 για το ελληνικό πρωτάθλημα, καθώς και την νίκη της ΑΕΚ επί της Τσέλιε στη Σλοβενία με 4-0 τον περασμένο Μάρτιο για τους «16» του Conference League.