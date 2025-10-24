Βαθμολογία UEFA: Σημαντική «ανάσα» για την Ελλάδα από τους Δικεφάλους

Οι νίκες της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ έδωσαν σημαντική ώθηση στην Ελλάδα στην ειδική βαθμολογία της UEFA.

Δύο νίκες και μία ήττα ήταν ο απολογισμός για τις ελληνικές ομάδες στη βραδιά σε Europa και Conference League. AEK και ΠΑΟΚ πανηγύρισαν τρίποντα απέναντι σε Αμπερντίν και Λιλ, ενώ ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από τη Φέγενορντ στην Ολλανδία. Έτσι, αυτός ο απολογισμός αποτυπώνεται σε 800 βαθμούς στην ειδική βαθμολογία της UEFA, που φέρνουν την Ελλάδα στους 39.112 και την διατηρούν στην 11η θέση.

Η Τσεχία, που βρίσκεται στην 10η θέση, είδε την Βικτόρια Πλζεν να επικρατεί της Ρόμα, την Σίγκμα Όλομουτς να αναδεικνύεται ισόπαλη με την Ράκοφ, ενώ το ματς της Σπάρτα Πράγας με την Ριέκα αναβλήθηκε.

Τα καλά νέα ήρθαν από το μέτωπο της Πολωνίας, μιας και η μοναδική εκπρόσωπος της χώρας που κέρδισε, ήταν η Λέγκια Βαρσοβίας. Ράκοφ και Γιαγκελόνια αναδείχθηκαν ισόπαλες, ενώ η Λεχ Πόζναν ηττήθηκε.

Αναλυτικά η βαθμολογία της UEFA:

10. Τσεχία 42.500 ( 4/5)

11. Ελλάδα 39.112 (4/5)

12. Πολωνία 38.375 (4/5)

13. Νορβηγία 37.988 (2/4)

14. Δανία 36.981 (2/4)

